В якому місті народилась улюблена страва світу? Та чим воно особливе для туристів?

Неаполь – справжня столиця світової гастрономії та місце, де з'явилася страва, яку обожнюють у всіх країнах світу – піца. Саме тут, у 17 столітті, проста вулична їжа перетворилася на кулінарний символ Італії. Традиція приготування неаполітанської піци настільки унікальна, що внесена до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Саме піца з'явилась у Неаполі / фото Food Wine

Місто кишить легендарними піцеріями: від історичної L'Antica Pizzeria da Michele, заснованої у 1870 році, до популярної Sorbillo, яка відома своїм легким повітряним тістом та свіжими інгредієнтами. Тут достатньо просто пройтися будь-якою вулицею, щоб натрапити на ідеальний шматок піци.

Також у Неаполі й досі трепетно зберігають свої кулінарні традиції. Місто пишається легендарними помідорами Сан-Марцано, що ростуть поруч і вважаються одними з найкращих у світі, пише Culinary Backstreets. Тут же достигають виноградники Lacryma Christi – сорти, які насичуються морським бризом та сонцем, що падає на схили Везувію.

Регіон відомий і своєю надзвичайно ніжною буйволячою моцарелою, яку вважають однією з найвершковіших у світі. Місцеві також вирощують особливий сорт броколі – фріареллі. Усі методи вирощування суворо прописані в законодавстві, тож виробники не можуть економити на якості чи обходити правила.

Урожай, що дозріває на родючих вулканічних ґрунтах, потрапляє на місцеві ринки, звідки його купують неаполітанці. А вдома готують ці продукти з особливою турботою, дотримуючись давніх сімейних рецептів.

