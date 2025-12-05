Цікава тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Italia.it.

Яке місто Італії є найстарішим та чому воно варто уваги туристів?

Більшість думає, що найстарішим італійським містом є Рим чи Неаполь, але насправді – це Матера. Тут знімали сцени для фільмів Пазоліні та Мела Гібсона.

Чарівна атмосфера міста: дивитись відео

До вашої уваги обов'язкові локації:

Сассі – печери, вирізані в туфовій скелі долини Гравіна. Раніше в них жили місцеві жителі, сьогодні це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО з вузькими вуличками, терасами та тунелями.

Скельні церкви та духовність – Матера славиться численними скельними церквами, наприклад, Криптою первородного гріха та Санта-Марія-де-Ідріс. Тут можна побачити ранньосередньовічні фрески та відчути атмосферу духовності.

Санта-Марія-де-Ідріс / фото Trips

Будинок Віко Солітаріо – старовинне житло з автентичними меблями, що показує побут Сассі.

П'яццетта Пасколі – романтичний балкон з панорамним видом на місто.

Casa Noha – історичний будинок із склепінчастими стелями та різьбленням.

– історичний будинок із склепінчастими стелями та різьбленням. Belvedere di Murgia Timone – оглядовий майданчик із чудовими видами на Сассі.

Звичайно, варто посмакувати місцеві страви, а саме: сушений перець крускі, баранину піньята, салат cialledda та знаменитий хліб Matera.

Якщо ви не любите підніматися сходами, Матера може стати для вас викликом, пише Walks of Italy. Навіть звичайна дорога від готелю вимагатиме підйомів, адже сходів тут дуже багато. Варто заздалегідь врахувати, що місто малопридатне для маломобільних груп людей.

Тож беріть зручне взуття для тривалих прогулянок і готуйтеся до фізичного навантаження, особливо влітку, коли температура на півдні Італії може залишатися високою навіть у вересні.

