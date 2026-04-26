Похожие красивые побеленные локации можно найти в разных уголках мира, пишет Travel Off Path. Есть несколько локаций, которые очень напоминают Санторини, поэтому считаются настоящими скрытыми жемчужинами.

Эти локации состоят из белоснежных улочек, но находятся вдали от привычных туристических маршрутов.

Какие места похожи на Санторини?

Бозджаада – остров в Турции

Это место окутывают цветные улочки, побеленные дома, а виноградники и море рядом выглядят впечатляюще. Здесь даже есть район, который напоминает греческий остров Санторини. Бозджаада известна виноделием и сочетанием греческих и турецких кулинарных традиций.

Что здесь стоит увидеть:

Замок Бозджаада;

Пляж Аязма;

Местные виноградники и винодельни.

Сиди-Бу-Саид – город в Тунисе

Этот город часто даже путают с Санторини из-за его характерной бело-голубой архитектуры. Сиди-Бу-Саид расположен на скалах над морем. В нем много узких улочек с белыми стенами и яркими синими деталями.

Улицы в этой локации очень фотогеничны. Это один из самых узнаваемых курортных уголков Туниса, который гораздо доступнее большинства средиземноморских направлений.

Что здесь стоит увидеть:

Дворец Эннейма Эззахра;

Кафе "Де Делис";

Дар-эль-Аннаби.

Мансанильо – курортный город Мексики

Прибрежный городок часто называют "Санторини Мексики". Он известен своими пляжами, морскими пейзажами и ощущением настоящего курорта. Сюда часто приезжают туристы, которые ищут сочетание океана, солнца и местного колорита.

Что здесь стоит увидеть:

Эль-Тапо-де-Вентанас;

Плая-ла-Аудиенсия;

Centro Histórico & Monumento del Pez Vela.

Альберобелло – деревня в Италии

Уникальный итальянский городок отличается от классической Италии. Его особенность заключается в необычных белых домиках с коническими крышами.

Узкие улочки, маленькие кафе и плотная застройка делают это место достаточно атмосферным и узнаваемым. Каждый дом здесь выглядит как часть декораций.

Что здесь стоит увидеть:

Рионе Монти;

Каса Пеццолла;

Трулло Соврано.

Алжир – страна в Северной Африке

Столица страны Алжир недооценена как туристическое направление, однако она наполнена старинной атмосферой и белыми зданиями с видом на море.

Особое внимание привлекает старая часть города – Касба, которая входит в список ЮНЕСКО. Здесь переплетаются исторические здания, узкие улицы и местная жизнь.

Что здесь стоит увидеть:

Касба;

Дворец Ре;

Нотр-Дам д'Африк.

Каким Санторини есть на самом деле?

Прошлым летом туристы массово жаловались на испорченный отдых на Санторини. Одна путешественница рассказала, что за 4 дня на этом острове потратила 3 тысячи долларов, а сам отпуск был "адским".

По ее словам, остров был настолько переполнен туристами, что даже впечатляющие пейзажи и кристально чистое море не изменили ее негативного впечатления.

Но если все же вместо альтернативных локаций вам захочется поехать на Санторини, то стоит знать одну важную вещь, о которой рассказало туристическое агентство @okay_tour. В июле – августе здесь очень жарко – температура воздуха прогревается до +40 градусов, а спрятаться от жары на скале негде. К тому же это сам пик сезона, когда туристов больше всего.