Туристичні експерти з Time Out визначили три напрямки, які варті уваги, оскільки кожна з цих локацій дуже особлива й незвична.

Які міста в Азії здатні запам’ятатися?

Шанхай у Китаї

Це місто в Китаї знову повертається у список бажаних напрямків для мандрівників. Шанхай вражає футуристичними хмарочосами, які поєднуються зі старими храмами. Тут можна побачити ультрасучасну архітектуру, а потім прогулятися каналами, які нагадують маленьку "Венецію".

Останніми роками туризм у Китаї зазнав певного спаду через обмеження для іноземців. Мовиться про цифрові оплати й необхідність завантаження VPN. Проте зараз ситуація вже змінюється й місто знову відкривається для мандрівників.

До речі, станом на 2025 рік Шанхай став найбільш густонаселеним містом Китаю, пише Geographical. У ньому проживають майже 30 мільйонів людей. Місто вважається світовим фінансовим та інноваційним центром та стабільно входить до десятки провідних економічних хабів світу.

Фукуока у Японії

Туристи кажуть, що Фукуока – один з найцікавіших напрямків Японії. Місто ще не перевершило популярність Токіо, але вже приваблює тих, хто шукає для себе щось нове.

Тут можна зануритися в японську кухню й спробувати для себе чимало традиційних страв, проте найбільше Фукуока славиться раменом.

Крім того, місто приваблює доступним житлом і вигідними цінами. Додатково Фукуока стає зручною відправною точкою для дослідження острова Кюсю, яке відоме водоспадами, гарячими джерелами та незвичайними пляжами.

Луангпхабанг у Лаосі

Це місто дуже часто залишається поза увагою туристів, однак воно неабияк вражаюче. Луангпхабанг поєднує в собі красиву природу й атмосферу спокою. Мандрівники навіть нерідко порівнюють його з Таїландом, проте тут все набагато доступніше.

Золоті храми, водоспад Куанг Сі та краєвиди річки Меконг створюють неймовірну атмосферу, заради якої сюди приїжджають з різних куточків світу.

Єдине, що варто врахувати – сезон дощів, який влітку може зіпсувати всі плани, тому сюди краще навідуватися навесні.

Які ще є цікаві та красиві напрямки?

У Тунісі є невимовно красиве місто Сіді-Бу-Саїд, яке часто навіть плутають із Санторіні через його характерну біло-блакитну архітектуру. Містечко оповите білими будиночками з блакитними дахами та видом на бірюзове море. Це один з найбільш впізнаваних курортних куточків Тунісу, який набагато доступніший за більшість середземноморських напрямків.

Що тут варто побачити:

Палац Еннейма Еззахра;

Кафе "Де Деліс";

Дар-ель-Аннабі.

Неподалік Неаполя розташований острів Іскія, який пропонує тихий відпочинок з термальними джерелами та гарними краєвидами на вулкан Епомео. Іскія є доступнішою та менш переповненою альтернативою Капрі, з дешевшим житлом і їжею, ідеальною для тривалого відпочинку.