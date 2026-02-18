Найвища у світі статуя має висоту 182 метр, разом із підніжжям 240 метрів, а її будівництво коштувало близько 430 мільйонів доларів, розповідає BBC.

Де побачити найбільшу статую у світі?

Бронзова скульптура у штаті Гуджарат в Індії присвячена одному з лідерів боротьби за незалежність – Сардар Валлабхбай Патель. Пам'ятник, відомий як Статуя Єдності, вважається символом цілісності країни та важливою туристичною пам'яткою. Водночас частина місцевих критикувала проєкт, зазначаючи, що кошти могли б використати на підтримку фермерів і розвиток регіону.

Як виглядає статуя: дивитись відео

Монумент майже вдвічі перевищує висоту Статуї Свободи та перевершує попереднього рекордсмена Будда Весняного Храму (128 метри). Статуя важить приблизно 67 000 тонн, а її зовнішню частину вкривають близько 12 000 бронзових панелей.

Конструкцію спроєктовано так, щоб вона витримувала сильні землетруси й потужні вітри. Комплекс розташований приблизно за 200 кілометрів від міста Ахмедабад. Відвідувачі можуть піднятися до оглядової галереї на висоті 153 метри, а навколо створено туристичну інфраструктуру зі штучним озером і великими зонами для відпочинку.

У підніжжі статуї розташований виставковий зал, присвячений життю та діяльності Пателя, а також Стіна Єдності, для створення якої використали ґрунт, зібраний із сіл по всій Індії, як символ національної згуртованості, розповідає Encyclopedia Britannica.



Як виглядає Статуя Єдності / фото Arhitizer

Оглядова галерея розташована на рівні грудей монумента, високо над землею, звідки відкривається панорамний краєвид на околиці. У темний час доби на поверхню статуї проєктується світлове шоу, що розповідає про життєвий шлях Пателя та його роль в історії країни

