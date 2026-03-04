Луксор – стародавнє єгипетське місто, яке нерідко залишається в тіні популярного Каїра зі знаменитими пірамідами, пише Express. Проте саме тут зосереджена величезна кількість пам’яток давньоєгипетської цивілазації. Це поступово й привертає дедалі більше уваги мандрівників.

Чому Луксор варто відвідати у квітні?

У квітні максимальна температура може сягати до +32 градусів тепла, а дощі трапляються рідко. Хоч і для багатьох така цифра може здатися вже дуже високою, насправді ж влітку позначка сягає ще більше.

У літню в Луксорі денна температура перевищує +40 градусів тепла, часто сягаючи рекордних +45 градусів. Саме тому квітень найкраще підходить для огляду історичних пам’яток та знайомства з містом.

Луксор недарма отримав репутацію найбільшого музею під відкритим небом. Колись воно було столицею Стародавнього Єгипту, тож до сьогодні зберігає численні історичні пам’ятки. У місті розташований один з найбільших релігійних комплексів, а також місце поховання фараона Тутанхамона.

Однією з найпопулярніших розваг для туристів є політ на повітряній кулі над Нілом на світанку. Багато мандрівників вважають цей досвід одним із найяскравіших у поїздці, оскільки з висоти відкривається вражаюча панорама храмів та пустельних пейзажів.

Туристам варто обов’язково відвідати Карнакський храм – величезний релігійний комплекс, якому понад 2 тисячі років. Його територія займає понад 80 гектарів і вражає колонами, священними озерами та витонченими різьбленнями.

Ще однією визначною пам’яткою є Долина царів, де в глибоких розписаних гробницях ховали фараонів. Найвідомішою серед них є усипальниця Тутанхамона.

Увечері туристам радять повернутися на східний берег Нілу, щоб побачити Луксорський храм, який після настання темряви підсвічується прожекторами. Мандрівники відзначають, що прогулянка повз величні статуї Рамзеса ІІ під нічним небом залишить незабутні враження.

Наразі повітряний простір над Єгиптом залишається відкритим, але українцям радять перевіряти розклад рейсів та підтримувати зв'язок з авіакомпаніями, повідомляє Посольство України в Єгипті. Для в'їзду до Єгипту потрібен закордонний паспорт з терміном дії не менше 6 місяців, а також обов'язковий збір у доларах США.

