Свято Дівалі – це традиційне індійське свято з багатою історією та яскравими традиціями. Щоб дізнатись більше деталей, залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Isha.

Що таке свято Дівалі?

Дівалі, або Діпавалі, відоме як "свято вогнів" – це більше, ніж просто урочистість із лампадками та феєрверками в Індії. Світло має особливе значення в житті людини, адже воно символізує ясність, нові початки та внутрішню стан. На відміну від інших істот, які живуть за інстинктом і завжди точно знають, що робити, людина народжується з потенціалом, але потребує зусиль, щоб стати справді "хорошою" версією себе. Наш інтелект дає нам неймовірні можливості, але водночас може стати джерелом плутанини та страждань. Коли розум обертається проти нас, ми відчуваємо стрес, тривогу або втрату орієнтирів. Саме тому Дівалі є символом подолання внутрішнього зла, прагнення до ясності і гармонії всередині себе.

Традиції святкування Дівалі / фото Yoho

Яка мета святкування Дівалі?

Історично Дівалі пов'язане з подією, коли Крішна (одна із головних божественних фігур індуїзму) поклав край правлінню Наракасури (демон із індійської міфології). Насправді це не було його справжнє ім'я. Його назвали так через те, що він створював пекло для всіх: "нарака" означає пекло, і той, хто творить пекло, отримує ім'я Наракасура. Коли Крішна поклав край цьому хаосу, люди почали святкувати, запалюючи лампи в кожному домі. Хоча історія з Наракасурою нібито відбулася пізніше, традиція запалювати лампи сягає 12 – 15 тисяч років.

Сенс цього свята виходить за межі легенди: воно символізує подолання інерції життя. У певну пору року життя стає спокійним, майже застиглим, і люди починають потребувати "розбудження". Саме тому на Нарака Чатурдаші, починаючи з ранку, по всій країні запускають феєрверки, щоб оживити людей і нагадати про активність та життєву енергію.

Життя – це гра часу і енергії. У кожного з нас обмежена кількість і того, і іншого. Час минає незалежно від нашого стану, але сприйняття його залежить від емоцій. Коли ви радісні та повні енергії, день пролетить миттєво, і навіть сто років можуть здатися короткими. Якщо ж вас охопила інерція, смуток чи депресія, час здається застиглим, і навіть одна доба тягнеться вічністю. Радість наповнює весь ваш час і змушує діяти, а нещастя змушує шукати способи уникнути дій.

Таким чином, Дівалі нагадує нам про необхідність активності, усвідомленості та радісного життя: запалюючи світло навколо себе, ми пробуджуємо його і всередині себе.

Як буде відзначатись свято у 2025 році?

Як зазначає Feeriamandriv на своїй сторінці в інстаграмі, під час святкування Дівалі у 2025 році, на вас чекає справжнє свято світла і радості. Міста перетворюються на казкові сцени: вулиці, храми та домівки сяють тисячами ламп, створюючи неймовірну атмосферу, від якої просто неможливо відірвати очей. Особливий момент цього свята – ритуал вогню та добра. Люди запалюють лампи, вітаючи богиню достатку Лакшмі, адже в цю ніч вважають, що вона приносить у дім щастя та багатство. Небо над Індією яскраво сяє грандіозними феєрверками, які сповіщають про перемогу світла над темрявою.

Дівалі – це також свято смаку. Столи ломляться від традиційних солодощів: гулаб джамун, барфі, ладду. Гості обмінюються подарунками та частуваннями, і кожен відчуває атмосферу тепла і радості. Духовна складова свята теж важлива. Від Варанасі до Мумбаї люди здійснюють ритуали біля річки Ганг, відпускаючи у воду запалені свічки, щоб привернути благословення та очистити думки. Цього року святкування обіцяє бути ще масштабнішим: яскраві паради, грандіозні ярмарки та світлові шоу оживлять найбільші міста: Делі, Мумбаї, Джайпур, Варанасі та Амрітсар стануть епіцентрами урочистостей, де кожен зможе відчути справжню магію Дівалі.

Якого числа святкують Дівалі?

У 2025 році Дівалі відзначатимуть 21 жовтня. Оскільки свято дотримується індуїстського місячного календаря, його дата змінюється щороку. Святкування триває п'ять днів: усе починається з Дхантерасу 17 жовтня, далі йде Чоті Дівалі 18 жовтня, а головне святкування – Лакшмі Пуджа, яке припадає на 21 жовтня. Потім святкування продовжується Говардхан Пуджею 22 жовтня та завершується Бхай Дуджем 23 жовтня.

