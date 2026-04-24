Салар-де-Уюни (или "зеркало мира") в Боливии – это уникальное природное явление, которое ежегодно привлекает тысячи путешественников, фотографов и туристических операторов со всего мира. Самая большая соляная равнина планеты расположена на высоте более 3600 метров над уровнем моря и поражает своими масштабами, нереальными пейзажами и редкими природными эффектами, в частности "зеркальной" поверхностью во время сезона дождей. Со ссылкой на Logistur Travel и GoChile рассказываем самые интересные детали об этом месте.

Уникальное происхождение и география региона

Салар-де-Уюни сформировался после высыхания древних озер, которые существовали десятки тысяч лет назад. Соляная поверхность простирается более чем на 10 тысяч квадратных километров, образуя почти идеально ровную белую равнину, которую иногда видно даже из космоса. Регион также известен залежами лития, имеющих глобальное значение для современной технологической индустрии.

Туристические маршруты и главные локации

Путешествия в Салар-де-Уюни обычно включают посещение города Уюни, "кладбища поездов", соляного поселка Колчани и острова Инкахуаси с гигантскими кактусами. Отдельное внимание туристов привлекают джип-туры по соляной пустыне и подъем на вулкан Тунупа, с которого открывается панорамный вид на весь регион.

Природные феномены и климатические особенности

Салар-де-Уюни известен своим экстремальным климатом: днем температура может быть относительно комфортной, однако ночью резко падает. Наибольшую популярность регион получает во время сезона дождей, когда тонкий слой воды превращает соляную поверхность в гигантское зеркало, отражающее небо и создающее уникальный визуальный эффект.

Салар-де-Уюни в Боливии / фото Canva

Что стоит знать перед поездкой?

Выбирайте тур с гидом

Солончак – это огромное пространство без ориентиров, где легко потерять направление. Лучший вариант – это организованный тур с опытным гидом и транспортом, который обеспечит безопасность и комфорт в дороге.

Самый удобный маршрут через Сан-Педро-де-Атакама

Именно отсюда стартует большинство туров в Уюни. Обычно это 3 – 4-дневные маршруты, которые также включают другие природные локации Боливии: гейзеры, лагуны и пустынные пейзажи.

Позаботьтесь об акклиматизации

Салар-де-Уюни расположен на высоте более 3600 метров, поэтому возможны симптомы горной болезни. Лучше заранее провести несколько дней на средней высоте, пить много воды и избегать переутомления.

Путешествуйте в компании

Поездка с друзьями или близкими делает опыт безопасным и значительно ярче. К тому же, солончак идеальное место для совместных фото и незабываемых моментов.

Не забывайте об экипировке

Резкие перепады температур – норма для этого региона. Возьмите теплую одежду слоями, солнцезащитные очки, крем от солнца и удобную обувь для трекинга.

