Может ли водопад быть настолько мощным, что меняет ощущение пространства вокруг? Деттифосс в Исландии именно такой случай: его гул и массивные потоки воды делают его одним из самых впечатляющих природных объектов Европы. Со ссылкой на Guide to Iceland и Visit North Iceland рассказываем о самых интересных деталях этой локации.

Где расположен Деттифосс и чем он особенный?

Водопад Деттифосс расположен в северной части Исландии, в пределах национального парка. Его питает ледниковая река Йокульса-а-Фйоллум, поэтому количество воды сильно меняется в зависимости от сезона, но весной и летом поток становится особенно мощным из-за таяния ледников.

Как выглядит водопад: смотреть видео

Водопад имеет примерно 45 метров высоты и около 100 метров ширины, но поражает не столько размерами, сколько силой. Поток воды настолько интенсивный, что создает постоянный туман и ощутимую вибрацию земли вблизи смотровых площадок. В безветренную погоду капли воды поднимаются в воздух на десятки метров и могут "накрывать" посетителей даже на расстоянии.

Какие есть интересные факты о водопаде?

Деттифосс имеет несколько особенностей, которые делают его уникальным в Европе:

Один из самых мощных водопадов Европы – средний поток достигает около 200 метров кубических воды в секунду, но во время таяния ледников он значительно возрастает.

– средний поток достигает около 200 метров кубических воды в секунду, но во время таяния ледников он значительно возрастает. Каньон вулканического происхождения – водопад падает в каньон Йокульсарглюфур, который сформировался в результате древних извержений и ледниковых наводнений.

– водопад падает в каньон Йокульсарглюфур, который сформировался в результате древних извержений и ледниковых наводнений. Дикая изоляция – территория вокруг выглядит почти нетронутой, и это одна из причин, почему Деттифосс часто снимают в фильмах о других планетах.

– территория вокруг выглядит почти нетронутой, и это одна из причин, почему Деттифосс часто снимают в фильмах о других планетах. Иногда здесь можно увидеть радугу, которая появляется из-за постоянных брызг воды – это один из самых популярных моментов для фотографий.

Водопад Деттифосс / фото Canva

Как добраться и что стоит знать?

Есть два основных маршрута:

Дорога 862 (западная сторона) – асфальтированная, более доступна и открыта большую часть года.

– асфальтированная, более доступна и открыта большую часть года. Дорога 864 (восточная сторона) – ближе к водопаду, но гравийная и часто закрыта зимой.

Обе дороги являются частью маршрута Бриллиантовый круг, который объединяет самые известные природные локации севера Исландии. Интересный нюанс: даже летом здесь погода может меняться за считанные минуты. Солнце, ветер и туман чередуются очень быстро, поэтому водопад выглядит по-разному буквально каждые 10 – 15 минут.

Лучшее время для посещения:

Лето (июнь – сентябрь) – самый удобный период: открытые дороги, стабильные условия для пеших маршрутов и лучшая видимость.

– самый удобный период: открытые дороги, стабильные условия для пеших маршрутов и лучшая видимость. Зимой Деттифосс превращается в ледяной пейзаж, но доступ к нему может быть ограничен из-за снега и ветра.

