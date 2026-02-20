Лето может казаться еще далеким, но лучший способ поднять настроение в холодное время – это начать планировать будущий отпуск и мечтать об идеальных пляжах. И теперь сделать это еще проще, ведь обнародован рейтинг лучших пляжей мира на 2026 год, рассказывает Daily Mail.

Смотрите также Самый удобный и солнечный город Европы для летних путешествий

Какие пляжи являются лучшими для отдыха в 2026 году?

В списке есть варианты на любой вкус: от уединенных райских уголков до популярных пляжей возле крупных городов. Исла Пасион, Косумель, Мексика возглавил список. Это небольшой остров у побережья Косумеля, добраться до которого можно всего за 10 минут на лодке. Именно поэтому он идеально подходит для тех, кто ищет спокойный отдых вдали от толп. Остров также популярен благодаря однодневным турам "все включено" с гамаками на пляже, барами и шведским столом.

Как выглядит пляж Исла Пасион: смотреть видео

Второе место занял популярный пляж Элафонисси на Крите, известный розовым песком и кристально чистой водой. Многие путешественники называют его "Мальдивами Европы". Добраться сюда довольно легко: от аэропорта Ханьи около полутора часов езды.

Третье место также получил Крит, но лагуна Балос. Здесь теплая мелкая вода, что идеально подходит для семей, а также белый и розовый песок. Посетители описывают место как "волшебное" и "уникальное". Четвертое место досталось Eagle Beach на карибском острове Аруба. Пляж известен деревьями диви-диви, изогнутыми ветром, которые стали символом острова. Здесь популярны купание, снорклинг и водные виды спорта.

Eagle Beach на карибском острове Аруба / фото Canva

Смотрите также "Новая Майорка", где цены в 2 раза ниже: какое направление набирает популярность среди туристов

Пятерку лидеров замыкает Praia da Falésia в Алгарве – один из самых длинных пляжей региона, простирающийся более чем на шесть километров. Красные скалы и золотой песок создают невероятные пейзажи, которые особенно ценят любители прогулок.

Западная часть пляжа, вблизи Ольюш-де-Агуа, окружена высокими ярко-красными скалами, тогда как с восточной стороны, ближе к Виламуре, скалы значительно ниже, а полоса песка шире, рассказывает Revigorate.

Верхушки скал покрыты зелеными соснами и розовыми цветами, а у их подножия растут белые песчаные лилии. Вместе с ярко-голубым небом и прозрачной водой получается очень красивый вид. В разгар сезона на пляже бывает много людей, но благодаря его большой протяженности достаточно немного пройтись вдоль берега, чтобы найти более спокойное место. Ближе к вечеру отдыхающих становится меньше, и атмосфера становится более уютной.

Какие еще пляжи стоит посетить туристам?