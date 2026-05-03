В подборке оказались места, которые поражают чистотой воды, видами и ощущением спокойствия, пишет Independent.

В 2026 году звание лучшего пляжа мира получил Entalula Beach, расположенный на острове Палаван в Филлипинах. В пятерку рейтинга World's 50 Best Beaches также вошли пляжи Греции, Австралии, Мадагаскара и Фиджи.

Что известно о самых красивых пляжах 2026 года?

Entalula Beach в Филлипинах

Это место, которое заняло первую позицию, соединило в себе белоснежный песок, кристально чистую воду и высокие известняковые скалы. Пляж менее людный, чем другие рядом, поэтому это придает ему особый шарм. Добраться сюда можно только на лодке, поэтому это помогает ему сохранить тихую и почти нетронутую атмосферу.

Fteri Beach в Греции

Второе место в мире и первенство в Европе получил пляж Fteri Beach на острове Кефалония. Пляж спрятался в уединенной бухте среди скал.

Попасть сюда можно на лодке или пешком по сложной тропе. Белый галечный берег с песком и бирюзовой водой создают спокойную и эстетическую атмосферу.

Wharton Beach в Австралии

Главное преимущество пляжа, который занял третью позицию – удаленность. Здесь туристы ощущают тишину в окружении дикой природы.

Nosy Iranja на Мадагаскаре

Особенность пляжа заключается в песчаной косе, которая во время отлива соединяет два острова. Кроме живописных пейзажей, место богато морской жизнью и зонами, где гнездятся морские черепахи. Атмосфера здесь очень приближена к представлению о тропическом рае.

East Beach в Фиджи

Пляж занял пятое место благодаря спокойствию и комфорту. Этот вариант подойдет для тех, кто ищет не дикую экзотику, а гармоничный и удобный отдых у воды.

В десятку лучших пляжей также попали Dhigurah на Мальдивах, Shoal Bay East в Ангилье, Koh Rong в Камбодже, Playa Balandra в Мексике и Donald Duck Bay в Таиланде.

В 2026 году особенно выделилась Греция, Таиланд и Австралия, поскольку каждая из этих стран имеет сразу по 3 пляжа в списке.

К слову, самым чистым в этом году стал пляж Исла Пасьон в Мексике, пишет Euronews. К этому уединенному острову можно добраться на лодке с Косумеля. Локация привлекает всех любителей снорклинга. Здесь можно плавать среди коралловых рифов и даже встретить скатов, а ещё – увидеть места гнездования морских черепах.

