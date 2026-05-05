Бутан, який десятиліттями залишався одним із найзакритіших і найменш доступних туристичних напрямків світу, поступово готується до змін. Країна, що відома своєю політикою "високої вартості та низького потоку туристів", будує нову інфраструктуру, яка може повністю змінити спосіб подорожей до Гімалайського королівства, розповідає BBC.

Чому Бутан вважався одним із найзакритіших туристичних напрямків?

Протягом більшої частини своєї історії Бутан був майже ізольованим від зовнішнього світу. Лише у 1974 році країна почала офіційно приймати туристів, і навіть тоді їх кількість жорстко контролювали. Держава впровадила унікальну модель туризму "висока вартість, низький обсяг", щоб захистити культуру, традиції та природу від масового напливу мандрівників. Туристи не могли подорожувати самостійно: обов'язковими були ліцензовані туроператори, гіди та фіксовані пакети послуг.

Скільки коштувала поїздка до Бутану раніше і що змінилося?

До пандемії мандрівники мали сплачувати щоденний пакет у розмірі приблизно 200 – 250 доларів США. У цю суму входили проживання, харчування, транспорт, гід і державний збір за сталий розвиток. Після 2022 року систему частково змінили: тепер запроваджено щоденний збір близько 100 доларів, а інші витрати туристи можуть планувати більш гнучко. Водночас країна продовжує контролювати туристичний потік і не планує масового відкриття.

Чому новий аеропорт у Гелепху став настільки важливим?

Найбільші зміни пов'язані з будівництвом міжнародного аеропорту в місті Гелепху, який планують відкрити у 2029 році. Він також отримав перемогу на Всесвітньому архітектурному фестивалі 2025 року. Локація має стати новими повітряними воротами країни та значно спростити доступ до південного регіону Бутану.

За задумом, аеропорт зможе обслуговувати понад сотню рейсів на день, що є значним кроком уперед для країни, яка раніше мала лише один міжнародний аеропорт у Паро.

Чим особливий новий регіон Гелепху?

Гелепху розташований на півдні Бутану, поблизу кордону з Індією. Це суттєво відрізняється від гірських районів країни: замість високих Гімалаїв тут тропічні ліси, річки, пальмові гаї та багата дика природа. Регіон вважається одним із найменш освоєних, але найбільш біорізноманітних у країні. Тут мешкають тигри, слони, носороги, хмарні леопарди та десятки рідкісних видів птахів.

У Гелепху живе багато різноманітних тварин

Що планують побудувати у Гелепху?

Поряд з аеропортом створюється нове місто – Гелепху Майндіснесс Сіті (GMC). Його концепція поєднує економічний розвиток, екотуризм і духовність. У місті планують збудувати: житлові квартали для близько мільйона людей, бізнес-інфраструктуру для міжнародних компаній, буддійські центри, монастирі та медитаційні простори, культурні й мистецькі райони.

Які нові можливості з'являться для туристів?

Південний Бутан відкриває інший формат подорожей. Тут планують розвивати екотуризм замість класичних гірських маршрутів. Серед майбутніх активностей: сафарі в національних парках, спостереження за дикими тваринами, річковий рафтинг, пішохідні маршрути через тропічні ліси, екологічні табори та проживання в сім'ях, нові духовні маршрути, пов'язані з буддійською культурою.

Чи залишиться Бутан ексклюзивним напрямком?

Попри масштабні зміни, влада країни наголошує, що Бутан не планує ставати масовим туристичним напрямком. Навпаки, країна хоче поєднати розвиток інфраструктури з контрольованим туризмом. Ідея полягає в тому, щоб залучати туристів, але не втрачати унікальність, екологічну рівновагу та культурну ідентичність.

