Лондон має унікальну атмосферу, яка варто відчути кожному туристу, пише Time Out. У Лондоні завжди є чим зайнятися, щоб побачити й відчути його з різних боків. Місто настільки різноманітне, що тут часом замало й тижня туристам, щоб все побачити.

Чим зайнятися у рідному місті Адель?

Проїхатися у Лондонському оці

Лондонське око – одне з найвідоміших коліс огляду у світі, розташоване на Південному березі Темзи.

Цю атракцію варто відвідати, щоб побачити місто з висоти пташиного польоту. Колесо рухається неспішно, відкриваючи панораму Лондона з висоти 135 метрів. Звідси можна побачити багато знакових місць – від Біг-Бена до Тауерського моста і Букінгемського палацу.

Особливо ефектно виглядає місто після заходу сонця, тому вечірня поїздка подарує красиві краєвиди, підсвічені вогнями мегаполісу.

Відвідати виставку у музеї Вікторії та Альберта

Музей Вікторії та Альберта – один з найбільших музеїв декоративного мистецтва і дизайну у світі. Тут понад 150 галерей, розташованих на кількох поверхах.

У музеї можна побачити колекції меблів, текстилю, ювелірних виробів, скульптур.

Туристам особливо рекомендують заглянути у внутрішній дворик, що оздоблений порцеляною. Його створила архітекторка Аманда Левате, використавши тисячі плиток ручної роботи.

Зараз відкрита виставка присвячена Schiaparelli

Побачити Букінгемський палац у парку Сент-Джеймс

Це один з найстаріших королівських парків у центрі міста, розташований поруч з Букінгемським палацом.

Колись це була болотиста місцевість, яку згодом перетворили на доглянутий парк із зеленими галявинами. Тепер це ідеальне місце для прогулянок, де можна побачити білок і насолодитися видом та королівську резиденцію.

Справжньою "фішкою" парку тут стали місцеві пелікани, які живуть біля озера в центрі території.

Побачити, як піднімається Тауерський міст

Це одна з найвідоміших споруд Лондона, що перетинає Темзу – найдовшу річку Англії, що протікає через Лондона.

Міст вражає вражає не лише зовнішнім виглядом, але й механізмом, оскільки його центральна частина підіймається, коли під ним проходять великі судна. Крім того, тут облаштовані скляні доріжки, з яких відкривається вид прямо вниз – на дорогу та річку з висоти понад 40 метрів.

Крім того, туристам варто навідатися до найвідомішого саду Лондона – Королівського ботанічого саду К'ю, якй спочатку був спроєктований виключно як місце для королівського відпочинку, пише The Independent. Тепер відвідувачі можуть прогулятися цим рослинним "раєм" за 22 фунти, в якому налічується понад 50 тисяч видів рослин.

За красивою панорамою міста варто приїхати в заможний район на північному заході Лондона – Прімроуз-Гілл. З пагорбу можна побчити місто, а далі варто прогулятися симпатичними вуличками з пофарбованими у пастельні тони таунхаусами. Після прогулянки варто завітати в кав'ярню на чашечку кави.

Що ще варто знати про Лондон?

У Лондоні найкраще обирати варіанти житла в районах:

Ковент-Гарден;

Челсі;

Тауер-Хілл.

Вони безпечні, красиві і зручні. Розташовані в центрі, а тому добратися до всіх визначних місць буде легко.

Мандрівники без проблем можуть користуватися у місті громадським транспортом. Найшвидшим є метро, яке відзначають чистим та безпечним. Квитки купувати не треба – достатньо скористатися PayPass на вході і виході.