24 Канал розповідає про найпопулярніше місто Хорватії, яке варто відвідати саме у травні – поки його не заполонили натовпи туристів з круїзних лайнерів, а ціни не зросли до небес.

Читайте також Не Пхукет чи Бангкок: це дешеве місто в Азії переживає туристичний бум

Як дешево відвідати Хорватію?

Ви точно чули про Дубровнік, адже дивовижне середньовічне місто належить до спадщини ЮНЕСКО і славиться тим, що саме тут знімали серіал "Гра Престолів". Усього за 15 кілометрів від центру міста розташований аеропорт, у який з Польщі можна долетіти за трохи більше, як тисячу гривень.

Наприклад, за даними на сайті kiwi.com, дорога з вильотом з Катовіце 17 травня і поверненням 26 травня обійдеться всього у 2 163 гривні. Це без врахування багажу, але досвідчені бюджетні туристи знають, що можна комфортно подорожувати лише з рюкзаком.



Вартість квитків у Дубровнік і назад з Катовіце / Cкриншот з kiwi.com

Така доступна вартість квитків – це чудова можливість бюджетно відпочити в одній з найкрасивіших країн Європи ще до початку високого сезону. Тим паче, що погода у Дубровніку вже достатньо тепла. За даними meteofor, в середньому вдень повітря прогрівається до +21 градуса. Це ідеально для неспішної прогулянки вузькими вуличками Дубровніка, відвідування сусідніх островів та відпочинку на пляжі.

Куди піти і що побачити у Дубровніку?

Влітку Дубровнік страждає від надмірної кількості туристів, які приїжджають на один день, щоб побачити старе місто. Однак у травні можна дослідити величні міські мури, які простягаються на 2 кілометри, у спокійному темпі. Колись вони охороняли місто від загарбників, а сьогодні є одним з найкрасивіших маршрутів, з якого відкривається вид на море.

Туристичний путівник Lonely Planet радить мандрівникам, які приїхали у Дубровнік, обов'язково випити кави на головній вулиці старого міста Страдун. Це одне з найколоритніших місць Дубровніка – тут є кам'яні будівлі 17 століття, ресторани з терасами та сувенірні магазини.

До 1808 Дубровнік був крихітною, але дуже розвиненою республікою. Завдяки морській торгівлі місто процвітало. Щомісяця місто обирало іншого громадянина на посаду ректора, щоб ніхто не міг узурпувати владу. Донині у Дубровніку зберігся ректорський палац, де можна побачити як жили аристократи.

Пляж у Дубровніку / Фото Depositphotos

Ось що ще обов'язково треба зробити у Дубровніку:

замовити екскурсію на каяках до острова Локрум;

піднятися на гору Срдж, з якої відкривається панорама на все місто;

покупатися на пляжі Шунь на острові Лопуд – єдиному піщаному пляжі біля Дубровніка;

скуштувати устриці у старому місті.

Атмосфера у Дубровніку: дивіться відео

Де ще можна недорого відпочити на морі?

З Польщі також є недорогі квитки у місто Барі в Італії. Цей курорт непопулярний серед туристів і тут переважно відпочивають італійці. Або ж можна полетіти у Дуррес в Албанії, де ціни значно нижчі, ніж на інших курортах.

Про курорт Альмуньєкар в Іспанії українські туристи знають мало, але тут панує тропічна атмосфера і є аж 18 пляжів. Крім того, це одне з найбільш сонячних місць в Іспанії, тому навіть у травні тут вже достатньо тепло.