Албанія довгий час залишалася поза увагою туристів, але зараз ситуація поступово змінюється. Вона стала більш популярною серед мандрівників, особливо тих, хто шукає бюджетні подорожі та менш "заїжджені" напрямки. 24 Канал зібрав усю ключову інформацію про те, яким є відпочинок у цій країні.

Яка Албанія насправді?

Албанія може здивувати тих, хто звик до ідеально організованого європейського туризму. Тут транспортна система працює не завжди стабільно, а пересування між містами часто відбувається за принципом "як пощастить". Автобуси і маршрутки можуть відправлятися без чіткого розкладу, а інформацію про маршрути інколи доводиться дізнаватися безпосередньо на місці. Це створює відчуття більш "живої" та непередбачуваної подорожі.

Що обов'язково варто побачити в Албанії?

Як розповідає Lonely Planet, одним із найпопулярніших напрямків є узбережжя Іонічного моря, де розташовані пляжі з чистою бірюзовою водою та гальковими берегами. Особливо виділяється район Ксаміля, який відомий своїми яскравими кольорами моря та невеликими островами неподалік берега.

Ще кілька років тому Ксаміл був звичайним невеликим селом, куди люди приїжджали переважно на вихідні. Сьогодні ж – це яскравий туристичний курорт із клубами, пляжами та активним відпочинком. Його узбережжя стало одним із найпопулярніших у районі Саранди. Найбільша перевага Ксамілу – це його доступність: сюди легко дістатися як автомобілем, так і громадським транспортом.

Недарма цю місцевість часто називають "Карибами Албанії". Вода тут бірюзова, прозора та ідеально підходить для купання. Водночас через велику популярність пляж буває дуже людним: багато шезлонгів, водні мотоцикли та активний рух туристів. Найкраще приїжджати сюди в міжсезоння: у травні, червні або у вересні, або ж рано-вранці, коли ще не так багато відвідувачів.

Пляж Ксаміл / фото Tripadvisor

Ще одним місцем є музей "Будинок листя" в Тирані. Це колишній центр спостереження, де зібрані матеріали про тотальний контроль держави над громадянами, включно зі шпигунськими пристроями та архівами. Відвідування таких місць дозволяє краще зрозуміти, як функціонувала країна в період ізоляції та чому її сучасний розвиток настільки відрізняється від минулого.

Цікаво, що в Албанії співіснують мусульманські, православні та католицькі традиції. Тому у різних регіонах можна побачити як мечеті, так і церкви, багато з яких прикрашені унікальними фресками та історичними розписами. Особливо цікаві релігійні пам'ятки у Тирані та південних містах, де архітектура поєднує османський і європейський вплив.

The Mosque of Namazgah / інстаграм visitalbaniaa_

Ще однією унікальною особливістю Албанії є численні бетонні бункери, збудовані під час правління Ходжі через страх зовнішньої загрози. Їх сотні по всій країні, і сьогодні частина з них перетворена на музеї та арт-простори. У Тирані працюють музеї у бункерах, де можна побачити експозиції про життя під диктатурою. В інших регіонах бункери можна знайти прямо в горах або на узбережжі, що робить їх незвичною частиною пейзажу країни.

Музеї у бункерах / фото TripAdvisor

Чи бюджетно відвідувати Албанію?

Албанія вже не настільки бюджетна, як колись, але все одно залишається однією з найвигідніших країн Європи для подорожей. За рівнем цін вона суттєво дешевша за Грецію чи Італію, тому часто стає гарною альтернативою середземноморським курортам. Навіть зараз тут можна комфортно подорожувати з невеликим бюджетом.

Середні ціни за житло / скриншот з платформи Booking

Наприклад, житло у Тирані або іншому великому місті обійдеться приблизно у 1800 – 2250 гривень за ніч за квартиру середнього рівня або готель. Місце у хостелі для мандрівників коштує близько 540 гривень. Харчування також доступне: обід у звичайному місцевому ресторані коштує приблизно 270 – 360 гривень, а вулична їжа, на кшталт традиційного бурека всього близько 70 гривень.

Коли найкраще відвідувати Албанію?

Найкращий час для подорожі до Албанії багато в чому залежить від того, який саме відпочинок ви шукаєте, адже країна має одразу кілька кліматичних зон: тепле узбережжя Середземного моря, більш континентальні центральні райони та прохолодні гірські регіони на півночі, пояснює Responsible Travel.

Літні місяці липень і серпень – це пік сезону. Узбережжя стає дуже жвавим, особливо популярні курорти Саранди та Ксамілу. Тут спекотно, сонячно і максимально "курортно", але варто бути готовим до натовпів і вищих цін. Натомість гірські райони в цей період залишаються чудовим варіантом для втечі від спеки.

Зима в Албанії – це вже зовсім інша історія. Узбережжя стає тихим і місцями майже порожнім, багато туристичних місць працюють у скороченому режимі або закриті. Натомість гори перетворюються на зимову казку зі снігом, і це хороший час для тих, хто любить спокій і мінімум туристів.

Відпочинок в Албанії залишається найпопулярнішим напрямком серед українських туристів. Щоб він пройшов на всі 100, варто знати декілька основних порад, які зроблять вашу відпустку легкою та комфортною.

Наприклад, країна не входить у список країн "Роумінгу як вдома", а тому тут вигідніше купити місцеву eSIM, щоб мати інтернет і не переплачувати. Також, якщо ви не хочете зайвої уваги від албанців, то не позначайте свою локацію у соціальних мережах, аж поки не підете з неї. Інакше тонни повідомлень від місцевих чоловіків точно гарантовані.