Мовиться про острів Фукуок у В'єтнамі. І 24 Канал із посиланням на vietnam.travel розповість про нього докладніше.

Пляжі, природа, екзотика: чому варто відвідати Фукуок у В’єтнамі?

Фукуок розташований у Сіамській затоці неподалік кордону з Камбоджею. Цей в'єтнамський острів вражає природною красою – тут довгі білосніжні пляжі, бірюзове море, тропічні джунглі та багата культура місцевого населення.

Як зазначає LonelyPlanet, Фукуок швидко перетворився з сонного острова на місце для пляжного відпочинку, яке обов'язково потрібно відвідати кожному туристу, що прагне сонця. Відтак, завдяки атмосфері тиші та релаксу, острів притягує тих, хто шукає гармонії та унікального досвіду відпочинку в Азії.

Фукуок часто називають перлиною В'єтнаму, і це пов'язано не тільки з приголомшливою природою, а й з екологічною різноманітністю острова. Понад 70% території займає національний парк, який є у списку біосферних резерватів ЮНЕСКО.

Тут можна зустріти рідкісних тварин, прогулятися у густих джунглях, насолодитися краєвидами з оглядових майданчиків і відвідати багаті рибні ферми та плантації перцю. А місцеві кулінарні традиції та пляжні фестивалі додають подорожі ще більше фарб і вражень.

Фукуок – справжня перлина азійського відпочинку: дивіться відео _dia_travel

На Фукуоку при цьому досить розвинена інфраструктура, яка відповідає стандартам світового туризму. На острові будують шикарні готелі, кухня пропонує як азійські делікатеси, так і інтернаціональні страви, а найтриваліший у світі канатний підйомник Hon Thom показує неперевершені панорами.

Оптимальний час для відвідування Фукуока – сухий сезон з листопада по квітень, коли температура повітря становить приблизно 27 – 30 градусів тепла, і майже не буває опадів. Тож молодь, родини з дітьми, шукачі пригод, любителі дайвінгу чи екотуризму – усі відчують тут вау-ефект.

А які ще є класні та схожі на Фукуок місця для відпочинку в Азії?