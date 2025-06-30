Блогер, який активно веде інстаграм-сторінку Scott Visits, назвав найдружелюбнішу країну у своєму рейтингу Travel Awards, пише 24 Канал з посиланням на Daily Express.

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Яка країна найдружелюбніша у Європі

Експерт з подорожей після того, як побував у понад 50 містах Європи, назвав те, в якому, на його думку, живуть найдружелюбніші люди. Скотт заявив, що найбільше відчуває себе як вдома – в Австрії.

Розташована в Центральній Європі, гірська країна Австрія настільки вразила затятого мандрівника, що він назвав її "найдружнішою країною".

Багато хто не погодився зі Скоттом про те, що в Австрії найдружелюбніші люди. Один з користувачів мережі написав: "Як австрієць, я точно не згоден", а інший: "Ви впевнені, що Австрія – найдружелюбніша країна?"

Експерт з подорожей назвав найдружелюбнішу країну Європи: дивіться відео

Попри думки людей, ця країна, що не має виходу до моря, все ще залишається однією з найкрасивіших.

Австрія значною мірою вкрита Альпами, що робить її популярним місцем для катання на лижах та зимових видів спорту, а також може похвалитися прекрасними пейзажами для піших прогулянок та інших видів активного відпочинку.

Країна також відома своєю класичною музикою, її часто називають "містом музики", адже такі композитори, як Моцарт, Бетховен і Штраус, походять з Австрії.

Столиця Австрії, Відень, є головним пунктом призначення для туристів, які відвідують Австрію, відома своєю багатою історією, імперською архітектурою, музичною спадщиною та яскравим культурним життям.

Відень постійно посідає високі місця в рейтингах якості життя, що робить його привабливим місцем для відвідування і навіть проживання.