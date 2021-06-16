До вершини однієї з Альпійських гір в Австрії веде "залізний шлях". Він являє собою металеві щаблі, які по боках захищені спеціальним тросом. Цей об’єкт дуже люблять альпіністи за мальовничий вид та неймовірні знімки на "Сходах у небо".