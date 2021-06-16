Чтобы преодолеть необычные ступени, необходимо соблюдать одно эмпирическое правило: не смотреть вниз. При любых обстоятельствах следует оставаться сосредоточенным на своих шагах.
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Интересные детали о металлическую лестницу
- Первая виа-феррата (с итальянского "Железный путь") была установлена в 1843 году на австрийской горе Гогер Дахштайн географом и альпинистом Фридрихом Симони.
- Затем маршрут повторили во время Первой мировой, чтобы помочь солдатам достичь вершины без особых усилий..
- Альпинисты закрепляются на тросе с помощью двух карабинов безопасности и идут вперед, не глядя в расщелину.
Маршрут к вершине горы Grosser Donnerkogel (2053 метра) занимает около 3 часов.
- "Лестница в небо" имеет лишь 40 метров в длину. Она расположена в 700 метрах от земли.
"Железный путь" ускоряет подъем, но некоторым путешественникам проще карабкаться по скалам, чем идти по искусственному сооружению.
Виртуальный подъем "лестнице в небо": видео