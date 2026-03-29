Мовиться про Домініку – острів, що має 365 річок, немов по одній на кожен день року. З посиланням на National Geographic розповідаємо про ці та інші цікавинки локації докладніше.

Чому Домініка – справжній рай для любителів дикої природи?

Домініка – невеликий острів у Карибському морі, розташований між Гваделупою і Мартинікою. Важлива знати, що ця країна не має нічого спільного з Домініканською Республікою, а їх часто плутають.

Офіційна площа – всього 750 квадратних кілометрів, але примітно, що саме тут зосереджена одна з найдивовижніших природних екосистем усього Карибського басейну. Туристи охрестили локацію Nature Island – Острів природи, і це не маркетинговий слоган, а точний опис.

До прикладу, Домініка – єдине місце у світі, де понад 200 кашалотів мешкають цілий рік як постійна популяція. Кашалоти – це найбільші зубаті кити на планеті, що можуть сягати 18 метрів у довжину. Так от, біля цього острова туристи можуть пірнути у воду і плисти поруч із ними, як зазначає thebrokebackpacker.com.

Зауважимо, що плавання з кашалотами суворо регулює закон. Вам буде потрібен офіційний дозвіл та ліцензований гід. Додамо, що у 2026 році Домініка завершила формування першого у світі офіційного морського заповідника для кашалотів площею під 800 квадратних кілометрів.

Інший знаний туристичний магніт острова розташований у його серці, Національному парку Морн-Труа-Пітон. Це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Кипляче озеро, Boiling Lake, і воно є другим за розміром гарячим вулканічним озером у світі з температурою води до 92 градусів.

Родина побувала на Домініці та поділилася досвідом: дивіться відео WoutoftheWorld

Воно постійно вкрите хмарою пари, а поверхня буквально кипить – як відкрита каструля з водою на плиті. До слова, до озера хочуть запустити велику канатну дорогу, щоб можна було милуватися видом зверху, але поки що туди можна дістатися лише шестигодинним пішим маршрутом.

Що ще варто побачити на Домініці? Згадаймо про водоспади Трафальгар – близнюки, що падають із висоти кількох десятків метрів усього за 20 хвилин їзди від столиці Розо. Поруч – природні сірчані гарячі джерела у Воттен-Вейвен, де можна розслабитись у термальних ваннах просто неба.

І, звісно, слід навідатися на острові до вузької ущелини Тіту зі смарагдовою водою. Саме тут знімали сцени для культового фільму "Пірати Карибського моря" – це коли герої тікали крізь підводні гроти.

