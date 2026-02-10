Пошук ідеального місця для відпочинку у міжсезоння завдання не з легких, але Express назвав один напрямок, який вартий уваги туристів.

Яка країна буде найліпшим варіантом для подорожей у 2026 році?

Для тих, хто любить сонечко та спокій, можуть звернути увагу на Перу. Lonely Planet включила країну до списку найкращих напрямків 2026 року. Узбережжя Північного Перу в березні прогрівається аж до 25 – 27 градусів тепла, а Ліма (столиця Перу) до 26 градусів, пропонуючи ідеальні умови для відпочинку біля моря. І що головне – без натовпу туристів.

Ліма, столиця Перу / фото Canva

Березень також знаменує кінець сезону дощів у горах та джунглях, що робить поїздку ще більш спокійною та вигідною: менше людей на Мачу-Пікчу, нижчі ціни на готелі та тихіші міста. Мандрівники можуть досліджувати старовинні вулиці Куско, робити походи в Анди або ж вирушати в тропічні ліси Амазонки.

Культурна складова Перу теж неймовірно вражає: традиційні фестивалі, місцева кухня, історія інків та сучасні музеї. Тому, якщо ви шукаєте спокійний напрямок, який цікаво досліджувати та відкривати – пакуйте валізи у Перу.

Що варто знати перед поїздкою у Перу?

Перу – це особлива країна, і подорожувати тут краще з гідом. Мандрівники радять шукати гіда через місцевих знайомих або запитувати поради у тих, хто вже був там. Також корисно знати кілька базових слів і фраз іспанською, адже англійською володіє небагато людей. Перед поїздкою варто зібрати максимум інформації про країну, розповідається у Dyvys.info.

Коли краще їхати, окрім березня?

У Перу є два "золоті" сезони: жовтень – їхня весна, травень – осінь. Це періоди майже без опадів. Листопад вже ризикований, адже Мачу-Пікчу може затягнути хмарами і почнуться дощі.

Важливо: до Південної Америки немає сенсу їхати лише на пару днів. Оптимально планувати поїздку на 1 – 3 тижні, щоб встигнути побачити основні визначні місця. Короткі тури популярні саме серед американців, бо їм зручно і не надто дорого.

