Невеликий острів Реймонд площею майже 8 кілометрів квадратних розташований у районі озер Гіппсленд на сході штату Вікторії, пише National Geographic.

Тут мешкає приблизно 300 коал, хоч і ці тварини не є природними жителями острова – їх завезли у 1950-х роках у рамках програми з охорони природи.

Чим вражає острів з коалами?

Кожного року острів приваблює десятки тисяч туристів, хоч до нього і не просто дістатися. Найближчий аеропорт у Мельбурні, а це приблизно понад 300 кілометрів, а далі до острова можна дістатися лише поромом з міста Пейнсвілл.

На острові немає магазинів, ресторанів чи готелів – можна лише орендувати приватне житло чи випити кави з фургону, який працює кілька разів на тиждень.

Коали більшість часу проводять на деревах, тому туристам радять піднімати голову вгору, щоб побачити, як тварини висять на евкаліптах.



Туристи можуть побачити коал на деревах / Фото Pexels

"Усі думають, що вони милі та пухнасті, але це дикі тварини", – каже Шеллі Робінсон, президент організації "Коали острова Реймонд". Він керує притулком для коал на острові, де вони реабілітують хворих та поранених коал і доглядають за осиротілими дитинчатами коал, відомими як коали-джої.

За годинну екскурсію на острові тут можна побачити приблизно 40 коал. Найактивніший час для спостережень – ранок і сутінки, коли коали починають активно пересуватися, щоб поїсти. Решту часу вони сплять по 20 годин, щоб набратися енергії на жування евкаліптового листя.

Відвідувачам заборонено на острові брати диких тварин на руки, особливо дитинчат вомбата.

Яка ще є флора і фауна на острові?

На острові Реймонд можна побачити не лише коал. Тут росте понад 50 видів орхідей, мешкають понад тисячу особин сірих кенгуру, єхидни та один врятований вомбат.

Птахів налічується понад 170 видів, включно зі сміючими кукубарами, рудими жаб’ячими ротами та східними розелами. Навесні та восени острів стає зупинкою для мігруючих птахів, тому тут можна побачити ще більше видів пернатих.

У навколишніх водах мешкає популяція зникаючих дельфінів буррунан, яких можна зустріти лише в озерах Гіппсленд та затоці Порт-Філліп.

До слова, видання Time Out назвало Мельбурн найкращим містом світу 2026 року.

