Куди поїхати взимку, щоб провести спокійну відпустку під сонцем?

Ця країна розташована між двома південноамериканськими гігантами і не має виходу до моря. Мовиться про Парагвай. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Daily Mail.

Читайте також Хочеш сісти – купуй каву: таємні місця у Венеції, де за перепочинок не треба платити

Виконавчий директор міжнародної компанії з перевезень John Mason International Саймон Худ заявив, що багато туристів "не розуміють" Парагвай. Мовляв, насправді ця країна може бути ідеальним місцем для сімейного відпочинку взимку. Сюди можна втекти від морозів і потрапити у справжнє літо, адже середня температура повітря в грудні становить +32 градуси.

У Парагваї можна відпочити від метушні і провести дійсно спокійну відпустку, яка дозволить перезавантажитися і з новими силами повернутися у робочі будні.

Сьогодні ми не розуміємо, в чому полягає сенс святкової перерви, а саме – розслабитися та відновити сили. Блогери вчать нас, що кожна відпустка має бути пригодою. Та насправді нам потрібні відновлення зв'язку і заслужену перерву від повсякденного життя. Саме це пропонує Парагвай,

– сказав Саймон Худ.

Саме непопулярність Парагваю серед туристів робить його ідеальним для спокійної відпустки. У 2024 році цю країну відвідало лише 2,2 мільйона туристів, але зараз уряд працює над тим, щоб стимулювати туристичний потік.

На що подивитися у Парагваї?

Саймод Худ назвав кілька локацій, які він радить обов'язково побачити у Парагваї. На першому місці – водоспад Іґуасу, який належить до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Тут можна прогулятися джунглями, поплавати на човнах або відправитися у сафарі-тур, щоб побачити рожеві фламінго.

Також обов'язково завітайте в столицю Парагваю – Асуньсон. Місцеві мешканці обожнюють туристів – тут ви не побачите такого недоброзичливого і зверхнього ставлення до іноземців, як у Європі, яка страждає від надмірного туризму.

На схід від столиці розташоване колоритне місто Сан-Бернардіно. Тут є мальовниче озеро Іпакараї, багато місць для відпочинку та прибережних барів. Сан-Бернардіно вважається місцевим курортом для жителів столиці.

Зверніть увагу! У Парагваї дуже вигідні ціни. Обід в недорогому ресторані в середньому коштує 200 гривень.

До речі, популярний туристичний путівник Lonely Planet радить відправитися у Парагваї місцями колишньої єзуїтської місії. Наприклад, у Хесус-де-Таваранге та Ла-Сантісіма-Трінідад-де-Парана. До сьогодні збереглися руїни цих невеликих колоній, заснованих місіонерами у 17 столітті. Подекуди можна навіть побачити елементи розкішної архітектури того часу, адже колись ці місця були центрами християнізації місцевого населення.