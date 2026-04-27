Для материала использовалась информация из Euro News, Посольства Украины в Греческой Республике и Greek Reporter.

Греция традиционно остается одним из самых популярных направлений для летнего отпуска среди европейцев и украинцев. Туристов привлекают теплое море, сотни островов, античное наследие, вкусная кухня и широкий выбор курортов. В 2026 году страна также сохраняет статус комфортного направления для путешествий, однако отдыхающим стоит учесть новые сборы и актуальные правила пребывания.

Куда поехать на пляжный отдых в Грецию в 2026 году?

Если интересует отдых на море, выбор зависит от формата поездки. Для семей с детьми часто выбирают Халкидики, Крит или Родос благодаря песчаным пляжам и спокойным курортам. Молодежь чаще едет на Миконос, Корфу или Закинф, где активная ночная жизнь и много развлечений.

Отдых на Санторини / фото Canva

Тем, кто ищет красивые пейзажи и романтическую атмосферу, стоит обратить внимание на Санторини. Это один из самых известных островов страны с белыми домами, узкими улочками и панорамами Эгейского моря.

Что предлагают туры в 2026 году?

Во время сезона 2026 туры в Грецию остаются популярными среди украинцев. Чаще всего туристические компании предлагают пакетные поездки на 7 – 10 ночей с перелетом, трансфером и проживанием в отеле.

Туры в Грецию / фото Canva

Наиболее доступными обычно являются материковые курорты и Крит, тогда как Санторини и Миконос относятся к более дорогим направлениям. Популярности также набирают круизы между островами, которые позволяют за одно путешествие увидеть сразу несколько регионов страны.

Что изменилось с налогами для туристов в 2026 году?

В 2026 году в стране продолжает действовать туристический налог для пассажиров круизных судов, который ввели еще в июле 2025 года. Его размер зависит от сезона и порта высадки. В период с 1 июня по 30 сентября пассажиры платят:

20 евро за высадку на Миконосе и Санторини;

5 евро в других портах.

В октябре и с 1 апреля по 31 мая ставка ниже:

12 евро Миконос и Санторини;

3 евро другие порты.

В зимний сезон с 1 ноября до 31 марта:

4 евро Миконос и Санторини;

1 евро остальные порты.

Такие сборы власти объясняют высокой нагрузкой на самые популярные острова в пиковый сезон.

Греция для украинцев в 2026 году

Власти страны продлили временную защиту для граждан Украины еще на один год до 4 марта 2027 года. Это означает, что украинцы, которые находятся в Греции по соответствующему статусу, могут и в дальнейшем пользоваться предусмотренными правами и поддержкой.

Что стоит знать о вулканах Греции?

Не все знают, что вулкан в Греции – это не редкость. Страна входит в зону так называемой Греческой вулканической дуги, где расположены как активные, так и спящие вулканы. Самый известный пример – это Санторини. Масштабное извержение тысячи лет назад сформировало знаменитую кальдеру, которая сейчас считается одной из самых красивых в мире.

Вулкан Санторини / фото Getty

Вулканический остров Греции: какие локации стоит увидеть?

Такой запрос чаще всего касается Санторини, однако не только он заслуживает внимания. Например, Милос известен необычными белыми скалами и пляжами, образовавшихся благодаря вулканическому прошлому острова. Нисирос привлекает туристов кратером Стефанос, где можно увидеть геотермальные явления.

Греция на карте: смотреть карту

Какие еще новости будут вам интересны?