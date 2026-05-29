Если правильно спланировать маршрут, выбрать удачное время для поездки и знать несколько простых хитростей, можно существенно сэкономить без ущерба для комфорта и впечатлений. Эксперты популярного туристического путеводителя Lonely Planet дали несколько советов, которые помогут сэкономить во время семейного отпуска с детьми.

Как сэкономить на отдыхе с детьми?

1. Выберите непопулярное направление. Все очень просто – чем популярнее среди туристов локация, тем там дороже цены на проживание. Поэтому лучше избегать модных и трендовых направлений и выбирать менее популярные альтернативы. Например, лететь на море не в Грецию, куда съезжаются отдыхающие со всей Европы, а в Болгарию, которая не так популярна.

2. Общайтесь с другими родителями. Очень полезно расспрашивать об опыте у людей, которые также ездили в путешествие с детьми. Это могут быть родители одноклассников вашего ребенка, коллеги на работе, которые имеют детей, и тому подобное. Расспросите их, куда они ездили, сколько это стоило и сделали бы они что-то по-другому в следующий раз. Возможно, они даже расскажут вам о каких-то собственных ошибках, которые помогут сэкономить. На основе этого опыта вы сможете рассудительнее спланировать собственный отпуск.

3. Бронируйте все заранее. Если оплачивать отель и перелет заранее, то можно немало сэкономить. Ранее турагенты рассказывали 24 Каналу обо всех преимуществах раннего бронирования, которое стартует еще в конце осени – в начале зимы. В частности, именно в этот период можно выбрать среди лучших отелей, а цены будут значительно дешевле, чем летом.

4. Ищите семейные скидки. Многие туристические локации предлагают скидки на вход для семей с детьми. Однако, чтобы точно быть уверенным в этом, стоит перед отпуском провести небольшое исследование и порыться в интернете.

5. Больше находитесь на природе. Дети обожают проводить время на свежем воздухе, поэтому советуем воспользоваться этим. Вместо походов в ресторанах устройте пикник, который обойдется значительно дешевле. Также можно рассмотреть вариант размещения в кемпинге – дети точно будут в восторге от возможности весь день провести на улице, спать под звездами, а утром проснуться посреди природы.

6. Управляйте своими ожиданиями. Вы можете мечтать о роскошном отеле с системой "все включено", но реальность в том, что детям в основном безразлично. Они будут рады любому приключению и путешествию. Не стоит строить заоблачных ожиданий от отпуска, если бюджет этого не позволяет.

Дети на отдыхе / Фото Depositphotos

Где недорого можно отдохнуть в Европе?

Болгарию называют "европейской альтернативой Турции". Здесь есть курорты с системой "все включено", широкие песчаные пляжи со всей инфраструктурой, хороший сервис и тому подобное. В то же время цены на отдых доступнее, чем в Италии, Греции или Хорватии.

Кстати, ранее мы рассказывали о самые красивые пляжи Болгарии. Мало кто знает, но на самом деле здесь есть много красивых и нетронутых мест на побережье, где можно наблюдать за редкими видами птиц и черепах, а также заниматься серфингом.