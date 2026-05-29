Якщо правильно спланувати маршрут, обрати вдалий час для поїздки та знати кілька простих хитрощів, можна суттєво зекономити без шкоди для комфорту та вражень. Експерти популярного туристичного путівника Lonely Planet дали кілька порад, які допоможуть заощадити під час сімейної відпустки з дітьми.

Як зекономити на відпочинку з дітьми?

1. Оберіть непопулярний напрямок. Усе дуже просто – чим популярніша серед туристів локація, тим там дорожчі ціни на проживання. Тож краще уникати модних і трендових напрямків й обирати менш популярні альтернативи. Наприклад, летіти на море не в Грецію, куди з'їжджаються відпочивальники з усієї Європи, а у Болгарію, яка не така популярна.

2. Спілкуйтеся з іншими батьками. Дуже корисно розпитувати про досвід у людей, які також їздили у подорож з дітьми. Це можуть бути батьки однокласників вашої дитини, колеги на роботі, які мають дітей, тощо. Розпитайте їх, куди вони їздили, скільки це коштувало і чи зробили б вони щось по-іншому наступного разу. Можливо, вони навіть розкажуть вам про якісь власні помилки, які допоможуть заощадити. На основі цього досвіду ви зможете розважливіше спланувати власну відпустку.

3. Бронюйте все заздалегідь. Якщо оплачувати готель і переліт заздалегідь, то можна чимало зекономити. Раніше турагенти розповідали 24 Каналу про всі переваги раннього бронювання, яке стартує ще наприкінці осені – на початку зими. Зокрема, саме у цей період можна обрати серед найкращих готелів, а ціни будуть значно дешевшими, аніж влітку.

4. Шукайте сімейні знижки. Багато туристичних локацій пропонують знижки на вхід для сімей з дітьми. Однак, щоб точно бути впевненим у цьому, варто перед відпусткою провести невелике дослідження і поритися в інтернеті.

5. Більше перебувайте на природі. Діти обожнюють проводити час на свіжому повітрі, тому радимо скористатися цим. Замість походів у ресторанах влаштуйте пікнік, який обійдеться значно дешевше. Також можна розглянути варіант розміщення у кемпінгу – діти точно будуть в захваті від можливості весь день провести на вулиці, спати під зірками, а вранці прокинутися посеред природи.

6. Керуйте своїми очікуваннями. Ви можете мріяти про розкішний готель зі системою "все включено", але реальність у тому, що дітям здебільшого байдуже. Вони будуть раді будь-якій пригоді і подорожі. Не варто будувати захмарних очікувань від відпустки, якщо бюджет цього не дозволяє.

Де недорого можна відпочити у Європі?

Болгарію називають "європейською альтернативою Туреччині". Тут є курорти зі системою "все включено", широкі піщані пляжі з усією інфраструктурою, хороший сервіс тощо. Водночас ціни на відпочинок доступніші, ніж в Італії, Греції чи Хорватії.

