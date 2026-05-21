Хоча болгарське узбережжя тривалий час залишалося в тіні більш іменитих європейських курортів, зараз ситуація стрімко змінюється. Як повідомляє популярне британське видання Daily Mail, ця країна впевнено завойовує серця мандрівників, які шукають якісний відпочинок за невеликі гроші.

Чому саме Болгарія стає новим туристичним трендом?

Хоча болгарське узбережжя, можливо, ще не звучить так само гучно, як італійське Амальфітанське, саме Болгарія має всі шанси стати наступним найгарячішим туристичним трендом. Останнім часом популярність країни стрімко зростає.

Зокрема, нещодавня перемога Болгарії на Євробаченні надихнула багатьох мандрівників звернути увагу на її береги в пошуках більш бюджетного літнього відпочинку. Цей регіон також часто називають "болгарським Амальфітанським узбережжям", де можна знайти пиво всього за 2 євро, а ситний обід за 10 євро.

Що відомо про новий найдешевший напрямок?

Саме Болгарія очолила рейтинг найдешевших напрямків для відпочинку за системою "все включено" на 2026 рік. Перше місце посів болгарський регіон Бургас, де середня вартість тижневого відпочинку становить 743 долари з особи. Таким чином, Бургас відібрав корону першості у попереднього переможця Тунісу.



Регіон Бургас очолив рейтинг найдоступніших місць для відпочинку / фото TripAdvisor

Чим приваблює мандрівників затишний пляж Обзор?

Це чудова та набагато дешевша альтернатива популярному Егейському узбережжю Туреччини. У червні тут панує приємна 25-градусна спека, а тури "все включено" коштують менше ніж 665 доларів. Пляж Обзор простягається на вісім кілометрів уздовж узбережжя в регіоні Бургас, пропонуючи відпочивальникам чисті піски, мальовничі гірські пейзажі на тлі та багатовікову історію – і все це за значно менші гроші, ніж на відомих курортах.

Для порівняння, відпочинок на популярних курортах Егейського узбережжя Туреччини, таких як Бодрум, у червні може коштувати до 1200 доларів з особи за чотиризірковий тур "все включено". Водночас аналогічний відпочинок на пляжі Обзор обійдеться всього у 615 доларів з особи, що дозволяє заощадити понад 535 доларів на кожному мандрівникові.

Сам пляж є одним із найдовших у Болгарії. Він розділений на безкоштовні громадські зони, куди відвідувачі можуть приносити власні парасольки, та приватні ділянки, які обслуговуються прилеглими готелями та пляжними барами. Курорт зосереджений навколо двох головних центрів: площі Свободи в старому місті та набережної. Обидві локації переповнені різноманітними барами, магазинами та ресторанами.

Де смачно поїсти та зупинитися в Обзорі?

Для любителів смачної їжі тут є безліч чудових варіантів. Наприклад, ресторан Hanove на площі Свободи пропонує гостям зануритися в атмосферу часів давніх болгарських правителів. Вхід у заклад виконаний у вигляді замку, стіни оздоблені каменем, а в меню представлені традиційні болгарські м'ясні страви на грилі. Неподалік розташований ресторан The House Bar & Dinner, який посідає перше місце в рейтингу Tripadvisor. Тут подають як улюблені сімейні страви, зокрема піцу та стейки, так і традиційну болгарську кухню, наприклад, болгарську картоплю з сиром та беконом.



На пляжі Обзор на туристів чекають сонце, чисте небо та тепле море / фото TripAdvisor

Трохи далі вздовж узбережжя розташовані більш спокійні готельні комплекси з власними затишними ділянками піску. Серед них є чотиризірковий готель Hotel Sol Luna Bay, розташований безпосередньо на першій лінії. Він пропонує гостям три басейни, аквапарк та власний спа-центр.

Розташування чудове, безпосередньо на пляжі, на достатній відстані від головної дороги до Обзора та інших готелів – це чудове місце, щоб насолодитися заслуженим спокоєм і тишею,

– відгук одного з відвідувачів на платформі Tripadvisor.

Цікаво! Пляж Обзор має глибоке історичне коріння. Спочатку він був заснований стародавними греками під назвою Геліополіс (Місто Сонця). Пізніше він перетворився на римське поселення, відоме як Templum Iovis, або Храм Юпітера. Залишки цього величного минулого видно і сьогодні: фрагменти римських колон виставлені в місцевих парках, що робить це місце справжньою знахідкою для любителів історії.

Які напрямки варті уваги туристів у 2026 році?

Для насиченого відпочинку на морі та екскурсій варто розглянути 10 унікальних локацій. Серед них Унст, Шетландські острови у Великій Британії, або ж Олімпійська Рив'єра у Греції. На острові Унст у майбутньому може з'явитися перший космодром Європи. Якщо запуск ракет відбудеться вже у 2026 році, локація стане новою точкою тяжіння для фанатів космосу.

Навіть попри скромну туристичну інфраструктуру, це унікальна можливість побачити космічні технології зблизька. Водночас Олімпійська Рив'єра стане чудовим варіантом для тих, хто шукає спокійніший і доступніший відпочинок у Греції. Поки популярні острови потерпають від надмірного туризму, узбережжя біля гори Олімп приваблює поєднанням пляжів Егейського моря, античної історії та автентичної атмосфери без завищених цін.