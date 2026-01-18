Мовиться про Київ. І 24 Канал завдяки visitukraine.today розповість докладніше, що наша столиця пропонує туристам найцікавішого серед безлічі здатних вразити локацій.

Рідне місто Катерини Кухар і не тільки: що цікавого є у столиці України?

Катерина Кухар – одна з найяскравіших зірок українського балету та прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Тараса Шевченка. А народилася вона 18 січня 1982 року в столиці України – Києві, як зазначає viva.ua.

Головне місце, де можна побачити Катерину Кухар на сцені, – це Національна опера на вулиці Володимирській, 50. Її називають храмом муз та архітектурною перлиною столиці – це один з найкрасивіших і найбільших театрів країни. Загальна площа сцени – 824 метри, і 1300 глядачів можуть насолоджуватися виступами одночасно.

Далі, звісно, слід згадати про Софійський собор. Це пам'ятка світового рівня, тут є унікальні мозаїки XI століття, красиве оформлення зовні, класичні та нові екскурсії, інтерактивні виставки тощо. Собор належить до переліку архітектурних пам'яток Давньої Русі.​

Інша перлина того періоду – Золоті ворота, середньовічна оборонна брама Києва, збудована за часів Ярослава Мудрого. Це символ давнього міста та одна з найвідоміших історичних пам'яток країни. Цікаво, що руїни Золотих воріт понад 80 років залишались під землею, допоки у 1832 році археолог Кіндрат Лохвицький не ініціював їхні розкопки.​

Найпопулярніша туристична атракція Києва, утім, це, мабуть, Києво-Печерська лавра – величезний комплекс церков і музеїв, заснований у XI столітті. Архітектурний ансамбль охоплює унікальні наземні та підземні церкви XI – XIX століть, лабіринти печер на понад 600 метрів, Успенський собор, Троїцьку надбрамну церкву та багато іншого.

А ще серед особливих локацій:

Андріївський узвіз – одне з найромантичніших та найколоритніших місць Києва. Під ногами тут ви побачите старовинну бруківку, а на горизонті – краєвид на весь Поділ.

Хрещатик – головна вулиця столиці, серце Києва, де відчувається його пульс та відбуваються найважливіші події.​

Майдан Незалежності – центральна площа та місце, де творилася сучасна історія держави. Головна атракція – монумент, споруджений на честь здобуття Незалежності.

Контрактова площа – популярна серед туристів на історичному Подолі. Це один з найстаріших районів Києва з неповторною атмосферою.​

Костел Святого Миколая – неоготична будівля в центрі, на вулиці Васильківській. Це одна з найцікавіших споруд архітектури Києва та одна з найпопулярніших інстаграмних локацій.

Володимирська гірка – ще одна популярна локація з панорамним видом на Дніпро.​

Київська фортеця – найбільша земляна фортеця Європи, розташована на Печерську просто серед житлових будинків. Фортеця має наземну та підземну частини.

Це, ясна річ, далеко не повний перелік – лише буквально те, що першим спадає на думку. Київ дуже багатий на туристичні місця – настільки, що повного переліку, мабуть, і неможливо скласти.

А які цікаві туристичні магніти варто подивитися у Київської області?