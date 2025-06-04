Його площа – понад 130 гектарів. Які унікальні експонати та локації тут зібрані та скільки треба заплатити за вхід, розповідає 24 Канал з посиланням на відвідувачів, які вже встигли оцінити красу музею.

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Що цікавого є у Музеї просто неба у Пирогові

Туристи кажуть: цей музей просто неба під Києвом – реально величезний. Можна гуляти кілька годин по території і пройти лише її половину. Вхід сюди коштує 150 гривень.

Музей зібрав архітектурні пам'ятки з усіх регіонів України: хати, млини, церкви, школи, комори. У більшість хатинок можна зайти і подивитись на тогочасний побут.

Мандрівників шокувало те, наскільки маленькі ці хатинки: дуже низькі і тісні, а раніше в них жила велика сім'я. Вони зазначають: як колись там усі поміщались, для них – загадка.

Цікаво! Будівлі, розташовані на території музею, перевозили частинами, а потім збирали на місці. А ті, що з ХХ століття, будували вже на території музею. Тут є навіть хатинка, яка належала родичам Тараса Шевченка.

Персонал дуже привітний. Туристи кажуть: вони не брали екскурсію, але в кожному будиночку є люди, які відповідають за нього і розповідають цікаві факти.

На території музею часто знімають фільми та серіали.

Є тут і карта, щоб зручно було орієнтуватися. Є також де поїсти, попити каву та сувенірна крамниця.

Картопля з салом і ананас на грилі обійшовся мандрівникам у 420 гривень.

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