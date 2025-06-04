24 Канал з посиланням на kyiv.talk розкаже, де знайти затишну місцину на природі неподалік від Києва. Добиратися до неї треба не більше ніж годину.

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Мандрівники, які недавно відвідували Київське море, кажуть: там зараз особлива, майже космічна атмосфера. Зокрема, радять побачити "Київський шипіт". Тим паче добиратися до цієї красивої локації треба лиш годину.

Хтось приїжджає сюди, аби затишно посидіти на пляжі та хоч на трохи втекти від шуму міста. А хтось бере зі собою купу друзів, мангал і проводить день у сосновому лісі на краю піщаного обриву.

Це доволі популярна локація, але, якщо постаратися, то можна знайти куточок без людей, розстелити плед, відкрити термос і просто дивитися на воду. Або прогулятися лісом: послухати спів птахів і відчути, як думки стають спокійнішими.

Як дістатися до локації

Доїхати до "Київського шипоту" можна як на власному авто, так і на громадському транспорті. На авто сюди можна доїхати через село Лютіж. У кінці села біля АЗС зверніть праворуч, далі кілька хвилин і знову направо: ґрунтова дорога приведе вас до обриву з мальовничим виглядом на водосховище.

Громадським транспортом сюди можна доїхати від станції метро "Героїв Дніпра" маршрутками №354 та №355. Або ж від Шевченківської площі маршрутками №795, №350, №346. Виходити потрібно в кінці села Лютіж біля АЗС. Далі на вас очікує невелика прогулянка.

Мандрівники також наголошують: через високий берег та сосни сонце зникає з пляжу вже в обід, тому позасмагати краще їхати сюди зранку.