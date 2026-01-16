Мовиться про Румунію, зокрема містечко Gura Humorului. Українською його називають Ґура-Гумора, Ґурагумора або Ґура-Гуморулуй, і 24 Канал завдяки UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Мала батьківщина Кобилянської – у Румунії: що подивитись у Ґурагуморі туристам?

Ольгу Кобилянську тісно асоціюють із Чернівцями, де вона прожила більшу частину свого творчого життя і де померла 21 березня 1942 року. Але її мала батьківщина розташована за межами сучасної України, як вказує osvita.ua.

Кобилянська народилася 27 листопада 1863 року у містечку Ґура-Гумора у Південній Буковині, яка зараз належить Румунії. А з 1868 по 1891 роки вона жила в різних містах Буковини – Кімполунзі та Димці. На постійно оселилася в Чернівцях лише згодом.​

Що ж це за містечко – Ґурагумора? Воно розташоване на південному сході Румунії, приблизно за 40 кілометрів на схід від міста Сучава, яке колись було столицею Молдовського князівства. Це невелике поселення у мальовничому регіоні Південної Буковини, що колись належав до Австро-Угорщини.

Головною пам'яткою Ґурагумори є монастир Гумор (Mănăstirea Humor, Mănăstirea Humorului), збудований у 1530 році знаним молдовським магнатом та губернатором Тоадером Бубуйогом за сприянням господаря Петра Рареша. Головну церкву монастиря освятили на честь Успіння Богородиці та Георгія Змієборця.​

Ольга Кобилянська народилася у Румунії у мальовничому містечку Ґурагумора

Як і всі мальовані храми регіону, Гумор збудований із каменю та прикрашений фресками й розписами всередині та ззовні. На вході стоять три потужні колони зі стрільчастими готичними отворами між ними, причому теж обмальовані. Головні сюжети – життя та смерть святих, зокрема сцени мук і кар.​

До слова, у листопаді 2003 року до 140-річчя з дня народження Ольги Кобилянської у місті Ґура-Гуморулуй відкрили їй пам'ятник. Це символічне місце для всіх шанувальників української літератури, які приїжджають сюди вшанувати пам'ять великої письменниці на її малій батьківщині.

