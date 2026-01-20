А народився він у Тернопільській області, у місті Збараж. І саме про цю чудову туристичну локацію 24 Канал із посиланням на IGotoWorld розповість докладніше.
Дивіться також Англійська готика: чарівний палац на Тернопільщині, про який мало хто знає
Збараж – рідне місто Сергія Притули: що там подивитися туристу?
Сергій Притула народився 22 червня 1981 року у славному історичному Збаражі, що на Тернопільщині, як зазначає liga.net. Це невелике місто розташоване за приблизно два десятки кілометрів від Тернополя і є однією з найвідоміших туристичних локацій регіону.
Головна візитка міста – Збаразький замок. Він є однією з найкраще збережених фортифікаційних споруд Тернопільської області. Фортецю зводили у 1626 – 1631 роках у стилі пізнього ренесансу князі Збаразькі.
У 1649 році замок став ареною легендарної облоги під час визвольної війни Богдана Хмельницького. Саме тут Ярема Вишневецький тримав оборону проти козацької армії.
Сьогодні ж замок вражає відвідувачів потужними мурами, бастіонами та глибокими ровами. Фортеця функціонує як музей історії з масштабною експозицією, що розповідає про козацькі війни та битви шляхти.
Збаразький замок входить до туристичного маршруту "Замки Тернопілля" – мережі з низки замків і палаців регіону. Серед інших визначних споруд тут – Кременецький, Теребовлянський, Вишнівецький та Скалатський замки.
Ось який вигляд має місто Збараж: дивіться відео БогданКузьма-б3в
Окрім замку, поруч зі Збаражем можна відвідати Почаївську лавру. Це один із найвідоміших паломницьких центрів України з багатою історією та унікальною архітектурою.
А в самому місті Збараж ще варто глянути на Бернардинський монастир, зруйнований турками у 1675 році та відбудований у XVIII столітті. Він поєднує риси ренесансу та бароко з фігурами бернардинських ченців та дерев'яними банями.
А також церкву Воскресіння – хрестоподібну, збудовану у 1760-х роках у стилі українського бароко. Та Успенську церкву 1755 – 1758 років.
Які ще неординарні туристичні магніти Тернопільської області варто відвідати?
Маєток Тімельмана (Кітельмана) – чарівний палац у селі Нападівка Тернопільського району. Його руїни стали вірусними у мережі як одне з найбільш інстаграмних місць області.
Кар'єр у селі Капустинці – унікальне місце за 40 кілометрів від Тернополя. Його знають за аквамариновий колір води та мальовничі краєвиди, що ваблять туристів з усієї України.