Мовиться про Білокриницький палац неподалік Кременецького замку. І 24 Канал із посиланням на UkrainaIncognita розповість про нього докладніше.

Чому варто побачити палац у Білокриниці на Тернопільщині?

Цей палац розташований у селі Білокриниця Кременецького району Тернопільської області. Його збудували у стилі англійської готики, тож він вражає неординарною архітектурою, а ще й насиченою історією.​

Перша згадка про Білокриницю датована 1438 роком, коли ці землі належали до Кременецького замку. З другої половини XVI століття Білокриниця переходить у власність князів Збаразьких, які зводять тут мурований замок.

Замок був укріпленим, але у 1603 році його зруйнували татари. Ненадовго – за три роки його відбудовують. У 1631 році після смерті Юрія Збаразького Білокриниця переходить до Вишневецьких. У 1705 тут побував навіть гетьман Іван Мазепа.

Загалом, у XVII – XVIII століттях замок витримував облоги козаків, татар, турків, шведів та росіян.​ А на початку ХІХ століття Білокриницю продають шляхтичу Олександру Колонна-Чосновському. Трохи пізніше його нащадок споруджує на місці замку новий палац. Кажуть, він збанкрутував через велику вартість будови.

Отже, новий палац зробили в англо-готичному стилі з елементами ренесансу. На готичний стиль вказують дві вежі із невеликими зубцями по кутах та унікальна неоготична в'їзна брама. Інтер'єр палацу мало зберігся, але в коридорах можна побачити готичні арки.

Ось який вигляд має Білокриницький палац у Тернопільській області:

І, звісно ж, який палац та без легенд? Як зазначає zahid.espreso.tv, подейкують, що під час татарських набігів XVII століття князі Збаразькі сховали свої скарби у тутешніх підземеллях. А ті, мовляв, колись були такими великими, що тягнулися аж до Кременецького замку.

Палац є пам'яткою архітектури місцевого значення, і хоча у ньому працює навчальний заклад, туристи можуть помилуватися виглядом споруди зовні та прогулятися дендропарком, розташованим поруч на 16 гектарах та з екзотичними деревами.

