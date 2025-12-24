Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Kryviylover.

Де у Кривому Розі збиралась еліта 1930-х років?

Готель "Металургія" був збудований на розі вулиць Жовтневої (нині Олександра Поля) та Карла Маркса (сучасний проспект Поштовий). Масштабна чотириповерхова будівля в стилі конструктивізму була завершена 12 червня 1934 року. Проєкт розробив Український державний інститут з проєктування міст "Гіпроград" із Харкова.

Будівля мала напівкруглу форму: коротке крило виходило на вулицю Карла Маркса, а довге крило простягалося уздовж Жовтневої і закінчувалося прямокутним ризалітом, що піднімався над дахом.

Готель будували як відомчий для розміщення іноземних і вітчизняних спеціалістів, які прибували на будівництво металургійного заводу в Кривому Розі. Він мав "елітний" статус і приймав провідних інженерів, партійних діячів та номенклатурних чиновників високого рангу, зокрема директора "Кривбуду" Якова Весніка. Попри престиж, до міськвиконкому надходили скарги на низький рівень сервісу та проблеми з обслуговуванням номерів.

Під час Другої світової війни у будівлі розмістилася німецька військова комендатура, пише "Історія Кривого Рогу". У 1944 році споруда зазнала серйозних руйнувань через радянський авіаналіт і не підлягала відновленню. У 1948 році старий готель знесли, а на його місці збудували новий "Металург".

Чим ще унікальний Кривий Ріг?