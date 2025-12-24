Зацікавила тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на сторінку Kryviylover.
Де у Кривому Розі збиралась еліта 1930-х років?
Готель "Металургія" був збудований на розі вулиць Жовтневої (нині Олександра Поля) та Карла Маркса (сучасний проспект Поштовий). Масштабна чотириповерхова будівля в стилі конструктивізму була завершена 12 червня 1934 року. Проєкт розробив Український державний інститут з проєктування міст "Гіпроград" із Харкова.
Будівля мала напівкруглу форму: коротке крило виходило на вулицю Карла Маркса, а довге крило простягалося уздовж Жовтневої і закінчувалося прямокутним ризалітом, що піднімався над дахом.
Готель будували як відомчий для розміщення іноземних і вітчизняних спеціалістів, які прибували на будівництво металургійного заводу в Кривому Розі. Він мав "елітний" статус і приймав провідних інженерів, партійних діячів та номенклатурних чиновників високого рангу, зокрема директора "Кривбуду" Якова Весніка. Попри престиж, до міськвиконкому надходили скарги на низький рівень сервісу та проблеми з обслуговуванням номерів.
Під час Другої світової війни у будівлі розмістилася німецька військова комендатура, пише "Історія Кривого Рогу". У 1944 році споруда зазнала серйозних руйнувань через радянський авіаналіт і не підлягала відновленню. У 1948 році старий готель знесли, а на його місці збудували новий "Металург".
Чим ще унікальний Кривий Ріг?
Чи знали ви, що у Кривому Розі була катівня прямо в центрі міста? Зараз це сучасне відділення "Нової Пошти", але колись була в'язниця НКВД, де ув'язнених жорстоко допитували для вибивання зізнань.
Також цікаво буде дізнатись, що Кривий Ріг стоїть на колишніх цвинтарях! Багато сучасних вулиць і територій були побудовані на місцях старих цвинтарів, включаючи Вулицю Кобилянського та Проспект Центральний.