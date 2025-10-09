До прикладу – ось 4 закинуті костели у різних куточках нашої країни, що заслуговують уваги мандрівників. 24 Канал із посиланням на ukrainian_travels розповість про них докладніше.

Закинуті костели України: де шукати наймістичніші руїни?

Костел Яна Непомука, Турильче, Тернопільська область. Він збудований у 1871 році у неоготичному стилі з елементами ренесансу. Це один із мальовничих костелів у регіоні, відомий збереженим кам'яним вівтарем. Після 1945 року храм занепав, донині зберігся фрагментарно, але фасад та інтер’єр, пронизані світлом крізь вибиті вікна, справляють сильне враження. Як зазначає портал РІСУ, фото звідси й близько не передають те, що бачать очі, особливо дивовижну енергетику храму.

Костел Святої Трійці, Невірків, Рівненська область. Він побудований у 1807 році графом Яном Стецьким у стилі класицизму з бароковими елементами та служив домініканським монастирем. Доля костелу – це історія польсько-українських воєн, революцій і соціальних катаклізмів. Зараз залишки святині стоять на пагорбі як суворий монумент на спомин – поруйнований фасад, підземелля та кам'яні фрагменти стін ховають багато історій і навіть, за легендами, серце засновника.

Костел Усіх Святих, Годовиця, Львівська область. Це архітектурна перлина XVIII століття, створена Бернардом Меретином. Фасад храму – зразок пізнього бароко з неповторною пластикою. Костел височить над ставом та занесений до реєстру пам'яток національного значення. На жаль, він перебуває у критичному стані, попри все вражаючи вишуканістю архітектурних деталей, фрагментами ліпнини та старовинними фресками.

Закинуті храми – 4 забуті шедеври / Дивіться фото ukrainian_travels

Костел Різдва Діви Марії, Кам'янка, Одеська область. Це неоготична святиня німецьких колоністів 1850 року, згодом перебудована із дзвіницею. У радянські часи костьол використовували як зерносховище і, ясна річ, зруйнували інтер'єр. Але досі височенний шпиль і фрагменти мармурових вівтарів зберігають дух європейського містицизму.

