А який вигляд має цей замок у реальному Римі? 24 Канал завдяки mrs.faustova розповість про це докладніше.

Який вигляд має Castel Sant’Angelo, коли вийти з Assassin’s Creed у реальність?

У нинішньому реальному Римі замок Sant’Angelo стоїть на правому березі ріки Тибр, біля мосту Ponte Sant’Angelo. Якщо подумати, то він і так пропонує той самий набір відчуттів.

Адже відвідувача бачать масивні мури, вузькі проходи, круті сходи й видові точки. Звідки, зауважимо, легко уявити себе на місці Еціо, що стрибає з бастіону.​​

За задумом Castel Sant’Angelo мав стати мавзолеєм імператора Адріана. Його будівництво почали близько 135 року, а завершили в 139, вже після смерті Адріана.

Масивний круглий барабан на квадратному стилобаті колись був облицьований мармуром та прикрашений скульптурами. Зрештою, він таки виконував функцію династичної гробниці – для кількох імператорів.

Але у пізній античності споруду долучили до валу Ауреліана і перетворили на оборонну цитадель.​ А у середньовіччі та далі замок став папською фортецею й в'язницею.

Його навіть з'єднали таємним переходом Passetto di Borgo з Ватиканом, який також є в Assassin’s Creed Brotherhood як шлях відступу понтифіків. А легенда про архангела Михаїла, що поклав край чумі 590 року, пояснює появу статуї ангела на вершині.

Саме її силует гравці бачать у фінальних сценах. А реальні відвідувачі замку у Риму можуть роздивитися статую з оглядового майданчика.​

Як зазначає портал Turismo Roma, замок повністю відновлений між 1933 і 1934 роками, разом із ровами та валами. А територію за межами укріплень перетворили на сад.

Сучасний Castel Sant’Angelo функціонує як національний музей. Усередині відкриті зали зі зброєю, фресками, папськими апартаментами та бастіонами, а з верхніх терас відкривається панорама на купол Святого Петра, Тибр і центр Риму.

Геймери знають її як "вид із синхронізаційної точки". Загалом, для фанатів серії це рідкісний випадок, коли можна фізично пройти тими ж маршрутами, що й герой гри – внутрішніми сходами, круглими терасами, а ще й поглянути на місто з тієї самої висоти.

А які туристичні магніти Рима слід відвідати, фанами чого б ви не були?