Тревел-блогерка з України @dashassk_ відвідала Йорданію та розповіла про ціни і найголовніше, що треба знати туристам, які зібралися у цю країну. Про це повідомляє 24 Канал.

Що треба знати перед поїздкою у Йорданію і які ціни у цій країні?

У Йорданію українцям зручно летіти з польського Кракова, оскільки є пряме сполучення зі столицею Йорданії Амманом. Квитки в обидві сторони обійшлися Дарині у 100 доларів, ще 40 доларів вона витратила на дорогу до Кракова.

Перед поїздкою обов'язково треба придбати Jordanpass за 86 євро. Це і віза в країну, і вхід на територію всіх визначних пам'яток. Його вигідно купувати туристам, які їдуть більше ніж на 3 дні. Адже окремо за візу і вхід на цікаві локації доведеться заплатити дорожче.

До слова, Jordanpass потрібний, щоб потрапити до стародавнього міста Петра, яке є одним з семи сучасних див світу. Мандрівниця радить обов'язково брати сюди зручне взуття і рюкзак з перекусом, водою і сонцезахисним кремом, адже доведеться багато гуляти.

Ще одна обов'язкова до відвідин локація – пустеля Ваді-Рамі. Можна взяти екскурсію на джипі разом з вечерею та ночівлею у бедуїнів. Вартість становить 55 євро, а емоції від цього залишаться на все життя.

Також варто відправитися на Мертве море. Мандрівниця навіть розсекретила найкрасивіший пляж – Salt Beach.

Їжа у Йорданії дуже смачна, а ціни майже не відрізняються від українських. За 300 – 400 гривень можна досхочу наїстися.

На їжу і кальян мандрівниця витратила 45 євро за 7 днів;

на проживання зі сніданками – 96 євро;

оренда автомобіля на 6 днів разом з бензином обійшлася мандрівниці у 62 євро, однак важливо зауважити, що вона подорожувала з компанією, тож загальну вартість ділили на чотирьох;

таксі та інші дрібниці – 12 євро,

на електрону SIM-картку – 26 євро.

Загалом поїздка обійшлася у 520 євро, що дуже здивувало користувачів мережі. Усі думали, що поїздка в Йорданію значно дорожча.

Єдиний мінус, на думку авторки відео, – бруд і сміття на вулицях, чим абсолютно не переймаються місцеві мешканці.

Які поради для туристів, що зібратися у Йорданію?

В аеропорту гроші не міняйте, бо там курс гірший, ніж у місті. За словами Дарини, 1 динар – це близько 59 гривень.

Обов'язково візьміть в оренду автомобіль, щоб побачити усі найцікавіші місця країни. Дороги в Йорданії у хорошому стані, навіть серед пустелі. Лише в Аммані може бути складно через хаотичний рух – тут ніхто не дотримується правил.

Українка відвідала Йорданію і розповіла про ціни: відео

Чи можна потонути у Мертвому морі?

Багато туристів думають, що через високу щільність води у Мертвому морі неможливо потонути. Насправді це не так і ця водойма значно небезпечніша, ніж здається на перший погляд. Дійсно, вода у Мертвому морі дуже солона, а тому навіть люди, які не вміють плавати, триматимуться на поверхні. Однак небезпека криється в іншому.

У Мертвому морі не можна робити різкі рухи, адже якщо людина випадково перевернеться головою у воду, то випірнути буде дуже складно. Якщо ще й наковтається соленої води, то та моментально уразить легені і нирки. Щороку через це у Мертвому морі тонуть десятки туристів.