Експерт з подорожей Колін Пірсон підкреслює потенційні ризики, пов'язані з проживанням у готельних номерах. Він радить мандрівникам перевіряти наявність 6 критичних ознак перед поселенням, пише 24 Канал з посиланням на Express.
Які ознаки свідчать про небезпеку у готелі?
- Несправні замки
Після прибуття в готель дуже важливо перевірити головні двері, вікна та балконні двері на предмет безпеки. Якщо будь-які замки несправні або двері не зачиняються належним чином, це становить значний ризик для безпеки.
Гостям варто негайно звернутися до адміністрації готелю з проханням надати інший номер.
- Темні коридори
Недостатнє освітлення коридорів і входів у готелі становить значний ризик для безпеки гостей, особливо в нічний час. Експерти підкреслюють, що добре освітлені зони не лише покращують навігацію, але й слугують стримувальним фактором для потенційних зловмисників.
- Розкриття номера проживання
Хороший готель напише номер проживання на картці. Оголошення номера може наразити вас на небажаних гостей.
- Пуста рецепція
Створення цілодобової стійки реєстрації або захищеної системи реєстрації є дуже важливим, оскільки це гарантує, що доступ до приміщення отримають лише зареєстровані гості.
На рецепції у хорошому готелі завжди має бути працівник / Фото Pexels
- Відсутність ланцюжка на дверях та вічка
Наявність ланцюжка або засува та вічка є важливим для безпеки. Ці елементи дають змогу перевірити особу кожного, хто стоїть біля дверей, перш ніж надати доступ.
- Вхід персоналу у номер без попередження
У хорошому готелі персонал поважає приватність гостей, утримуючись від входу в номери без попереднього повідомлення та згоди. Гостям рекомендується користуватися табличкою "Не турбувати", перебуваючи у своєму номері, щоб забезпечити безперервний і спокійний відпочинок.
Як убезпечити себе в готелі під час подорожі?
Слід знати декілька лайфхаків, які допоможуть відчувати себе безпечніше в готелі:
- перевірте свою кімнату перед заселенням;
- придбайте дверний обмежувач;
- зберігайте конфіденційність;
- використовуйте своє прізвище замість номера кімнати;
- запам'ятайте номер кімнати й не носіть паперову вкладку, радить Insider.
Які секрети готелів варто знати?
