Експерт з подорожей Колін Пірсон підкреслює потенційні ризики, пов'язані з проживанням у готельних номерах. Він радить мандрівникам перевіряти наявність 6 критичних ознак перед поселенням, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Які ознаки свідчать про небезпеку у готелі?

  • Несправні замки

Після прибуття в готель дуже важливо перевірити головні двері, вікна та балконні двері на предмет безпеки. Якщо будь-які замки несправні або двері не зачиняються належним чином, це становить значний ризик для безпеки.

Гостям варто негайно звернутися до адміністрації готелю з проханням надати інший номер.

  • Темні коридори

Недостатнє освітлення коридорів і входів у готелі становить значний ризик для безпеки гостей, особливо в нічний час. Експерти підкреслюють, що добре освітлені зони не лише покращують навігацію, але й слугують стримувальним фактором для потенційних зловмисників.

  • Розкриття номера проживання

Хороший готель напише номер проживання на картці. Оголошення номера може наразити вас на небажаних гостей.

  • Пуста рецепція

Створення цілодобової стійки реєстрації або захищеної системи реєстрації є дуже важливим, оскільки це гарантує, що доступ до приміщення отримають лише зареєстровані гості.

На рецепції у хорошому готелі завжди має бути працівник
На рецепції у хорошому готелі завжди має бути працівник / Фото Pexels

  • Відсутність ланцюжка на дверях та вічка

Наявність ланцюжка або засува та вічка є важливим для безпеки. Ці елементи дають змогу перевірити особу кожного, хто стоїть біля дверей, перш ніж надати доступ.

  • Вхід персоналу у номер без попередження

У хорошому готелі персонал поважає приватність гостей, утримуючись від входу в номери без попереднього повідомлення та згоди. Гостям рекомендується користуватися табличкою "Не турбувати", перебуваючи у своєму номері, щоб забезпечити безперервний і спокійний відпочинок.

Як убезпечити себе в готелі під час подорожі?

Слід знати декілька лайфхаків, які допоможуть відчувати себе безпечніше в готелі:

  • перевірте свою кімнату перед заселенням;
  • придбайте дверний обмежувач;
  • зберігайте конфіденційність;
  • використовуйте своє прізвище замість номера кімнати;
  • запам'ятайте номер кімнати й не носіть паперову вкладку, радить Insider.

Які секрети готелів варто знати?

