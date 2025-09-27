Експерт з подорожей Колін Пірсон підкреслює потенційні ризики, пов'язані з проживанням у готельних номерах. Він радить мандрівникам перевіряти наявність 6 критичних ознак перед поселенням, пише 24 Канал з посиланням на Express.

Читайте також Чого туристам категорично не слід робити на курорті "all inclusive"

Які ознаки свідчать про небезпеку у готелі?

Несправні замки

Після прибуття в готель дуже важливо перевірити головні двері, вікна та балконні двері на предмет безпеки. Якщо будь-які замки несправні або двері не зачиняються належним чином, це становить значний ризик для безпеки.

Гостям варто негайно звернутися до адміністрації готелю з проханням надати інший номер.

Темні коридори

Недостатнє освітлення коридорів і входів у готелі становить значний ризик для безпеки гостей, особливо в нічний час. Експерти підкреслюють, що добре освітлені зони не лише покращують навігацію, але й слугують стримувальним фактором для потенційних зловмисників.

Розкриття номера проживання

Хороший готель напише номер проживання на картці. Оголошення номера може наразити вас на небажаних гостей.

Пуста рецепція

Створення цілодобової стійки реєстрації або захищеної системи реєстрації є дуже важливим, оскільки це гарантує, що доступ до приміщення отримають лише зареєстровані гості.



На рецепції у хорошому готелі завжди має бути працівник / Фото Pexels

Відсутність ланцюжка на дверях та вічка

Наявність ланцюжка або засува та вічка є важливим для безпеки. Ці елементи дають змогу перевірити особу кожного, хто стоїть біля дверей, перш ніж надати доступ.

Вхід персоналу у номер без попередження

У хорошому готелі персонал поважає приватність гостей, утримуючись від входу в номери без попереднього повідомлення та згоди. Гостям рекомендується користуватися табличкою "Не турбувати", перебуваючи у своєму номері, щоб забезпечити безперервний і спокійний відпочинок.

Як убезпечити себе в готелі під час подорожі?

Слід знати декілька лайфхаків, які допоможуть відчувати себе безпечніше в готелі:

перевірте свою кімнату перед заселенням;

придбайте дверний обмежувач;

зберігайте конфіденційність;

використовуйте своє прізвище замість номера кімнати;

запам'ятайте номер кімнати й не носіть паперову вкладку, радить Insider.

Які секрети готелів варто знати?