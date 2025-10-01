Цей закон має на меті захистити споживачів і забезпечити їм компенсацію за незручності, спричинені перерваними рейсами. Що робити, коли авіакомпанія скасовує рейси, розповідає 24 Канал з посиланням на О,Море.

Як отримати компенсацію за скасований рейс?

Збереження доказів

У разі скасування рейсу експерти радять пасажирам зберігати спокій і діяти швидко, щоб зібрати необхідні докази. Мандрівникам рекомендується робити скриншоти всіх повідомлень про скасування рейсу, включаючи SMS-повідомлення, електронні листи та сповіщення з мобільного додатку авіакомпанії. Для тих, хто вже перебуває в аеропорту, сфотографувати інформацію про рейс на табло.

Крім того, пасажирам слід зберігати свої посадкові талони або підтвердження бронювання, оскільки ці документи є життєво важливими для будь-яких майбутніх вимог про відшкодування. Попри скасування рейсу, ці квитки слугують важливим доказом прав пасажирів.

Звернення до авіакомпанії

Слід перевіряти офіційний сайт або мобільний додаток авіакомпанії на наявність доступних варіантів зміни рейсу. Як правило, в розділі "Мої бронювання" будуть представлені автоматичні пропозиції, включаючи альтернативні варіанти перенесення рейсів, повернення коштів або ваучери на майбутні подорожі.

Якщо система не може запропонувати жодного варіанту, пасажирам варто скористатися чатом підтримки або заповнити форму зворотного зв'язку для отримання допомоги.

Право на компенсацію

За регламентом ЄС пасажири мають право на грошову компенсацію, якщо про скасування повідомили менше ніж за 14 днів до вильоту. Розмір відшкодування залежить від дальності маршруту:

250 євро – рейси до 1500 кілометрів,

400 євро – рейси від 1500 до 3500 кілометрів,

600 євро – рейси понад 3500 кілометрів.

Важливо: право на компенсацію поширюється на рейси, що вилітають з країн ЄС, або прилітають до ЄС і виконуються європейськими авіакомпаніями.

Затримка рейсу на 3 години – що робити

Затримка на 3 години або більше буде розглядатися як скасування рейсу з погляду компенсації пасажирам. Мандрівники, які постраждали від таких затримок, мають право на такі ж суми відшкодування, як і ті, хто зіткнувся зі скасуванням рейсу.

безплатні напої та харчування (при очікуванні понад 2 години для коротких рейсів, 3 години для середніх та 4 години для дальніх);

два безплатні дзвінки або доступ до електронної пошти;

готель та трансфер при нічній затримці.



Як пасажирам отримати компенсацію за скасовані рейси / Фото Unsplash

Пасажирам рекомендується зберігати всі квитанції про понесені витрати, якщо авіакомпанії не надають ці необхідні послуги, оскільки вони можуть звернутися за їх відшкодуванням пізніше.

Додаткові права пасажирів при overbooking та відмові у посадці

Коли авіакомпанія продає більше квитків, ніж є вільних місць, пасажири мають право на компенсацію. Суми компенсації відповідають тим, що передбачені у випадку скасування рейсів.

Крім того, якщо пасажир добровільно відмовляється від польоту, авіакомпанії можуть запропонувати додаткові заохочення. Однак, важливо зазначити, що відмова в посадці на рейс проти волі пасажира є явним порушенням його прав.

Сервіси для отримання компенсації

Якщо авіакомпанія відмовляється надавати компенсацію, пасажири мають можливість звернутися до спеціалізованих служб, які працюють за принципом "успішний кейс – комісія". Це означає, що клієнти не повинні сплачувати жодних комісій заздалегідь.

Серед провідних компаній-посередників у цій сфері:

AirHelp , яка стягує комісію в розмірі близько 35%,

, яка стягує комісію в розмірі близько 35%, Compensair , відомий сервіс зі ставкою комісії близько 30%,

, відомий сервіс зі ставкою комісії близько 30%, Skycop пропонує послуги з аналогічною 30% комісією і спеціалізується на претензіях, пов'язаних з Ryanair і Wizz Air,

пропонує послуги з аналогічною 30% комісією і спеціалізується на претензіях, пов'язаних з Ryanair і Wizz Air, ClaimCompass з комісією близько 25%.

Коли компенсація не виплачується?

Згідно з європейським законодавством, існують певні винятки щодо правил компенсації за затримку рейсів, зауважують користувачі Reddit. Авіакомпанії звільняються від фінансових зобов'язань, якщо затримки викликані "надзвичайними обставинами".

До них відносяться:

складні погодні умови, такі як шторм, туман або ожеледь,

закриття аеропортів через несприятливі погодні умови та інші природні явища, такі як блискавка.

Попри ці винятки, авіакомпанії все одно зобов'язані надавати пасажирам їжу, напої та житло в разі нічної затримки рейсу, навіть під час форс-мажорних ситуацій.

