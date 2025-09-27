Ця опція має на меті забезпечити пасажирів економкласу більшим простором під час польоту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.
Як працює опція "місце без сусіда" в літаку?
Авіакомпанія Virgin Australia представила нову ініціативу, яка дозволяє пасажирам на деяких внутрішніх та міжнародних рейсах подати заявку на те, щоб сусіднє з ними місце залишалося вільним. Цей крок має на меті підвищити комфорт пасажирів економкласу, надаючи їм додатковий особистий простір під час польоту.
Щоб скористатися цією послугою, клієнти повинні спочатку придбати квиток в економкласі, а потім подати запит на сусіднє місце через додаток Virgin Australia. Вартість цієї послуги починається від 18,70 доларів.
Важливо зазначити, що хоча опція вільного місця доступна, вона не є гарантованою. Якщо інший пасажир забронює сусіднє місце в економкласі протягом періоду аукціону, первинний запит буде відшкодовано, а новий пасажир займе це місце. Крім того, хоча ця опція пропонує додатковий простір, не передбачає додаткового багажу.
До слова, ця ініціатива з'явилася після опитування клієнтів, яке показало, що 42% пасажирів Virgin Australia висловили готовність платити за гарантію вільного місця посередині на міжнародних рейсах.
Що ще треба знати про авіаподорожі?
