Ця опція має на меті забезпечити пасажирів економкласу більшим простором під час польоту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

Читайте також Чого туристам категорично не слід робити на курорті "all inclusive"

Як працює опція "‎місце без сусіда" в літаку?

Авіакомпанія Virgin Australia представила нову ініціативу, яка дозволяє пасажирам на деяких внутрішніх та міжнародних рейсах подати заявку на те, щоб сусіднє з ними місце залишалося вільним. Цей крок має на меті підвищити комфорт пасажирів економкласу, надаючи їм додатковий особистий простір під час польоту.

Щоб скористатися цією послугою, клієнти повинні спочатку придбати квиток в економкласі, а потім подати запит на сусіднє місце через додаток Virgin Australia. Вартість цієї послуги починається від 18,70 доларів.

Важливо зазначити, що хоча опція вільного місця доступна, вона не є гарантованою. Якщо інший пасажир забронює сусіднє місце в економкласі протягом періоду аукціону, первинний запит буде відшкодовано, а новий пасажир займе це місце. Крім того, хоча ця опція пропонує додатковий простір, не передбачає додаткового багажу.

До слова, ця ініціатива з'явилася після опитування клієнтів, яке показало, що 42% пасажирів Virgin Australia висловили готовність платити за гарантію вільного місця посередині на міжнародних рейсах.

Що ще треба знати про авіаподорожі?