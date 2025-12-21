Хоча туристи й обожнюють Тенеріфе, та не можна сказати, що місцеві обожнюють туристів. Про причину цього явища 24 Каналу розповіла мандрівниця з України Олена Литвин, яка нещодавно повернулася з відпустки на Канарах.

Чому на Тенеріфе місцеві проти туристів?

Весною цього року на Канарських островах вкотре спалахнули масові протести через надмірний туризм. Місцеві мешканці вийшли на вулиці міст з плакатами й вимогою від уряду обмежити туристичний потік.

За офіційними даними, Канарські острови щомісяця відвідує понад 1 мільйон іноземних туристів, а місцеве населення становить близько 2,2 мільйона осіб.

Під час перебування на Тенеріфе українка не відчула неприязні у свою сторону, однак дізналася у місцевих причину протестів. Гід Філіп, який живе на Тенеріфе, розповів, що сезон на острові триває цілий рік, а тому й туристи тут теж є постійно. Нема періоду, коли Тенеріфе "затихає", як це буває на приморських курортах Європи. Це, своєю чергою, викликає дві серйозні проблеми.



З якими проблемами зіштовхуються мешканці Тенеріфе / Фото Олени Литвин для 24 Каналу

Затори на дорогах

На Тенеріфе є безліч дуже красивих локацій, але всі вони розкидані по всьому острову. Саме тому більшість туристів, які прилітають сюди, беруть в оренду автомобіль, аби дослідити усі куточки Тенеріфе. Через це на дорогах виникають величезні затори.

Значну частину острова займає Національний парк Тейде, а тому, щоб доїхати до якоїсь локації, треба об'їжджати його по периметру. Через це місцевим мешканцям складно добиратися на роботу, адже вони витрачають багато часу у заторах.

Зверніть увагу! На Тенеріфе доволі зручно пересуватися громадським транспортом.



На парковках практично немає вільних місць / Фото Олени Литвин для 24 Каналу

Дорога оренда житла

Філіп розповів мандрівниці, що останніми роками на Тенеріфе дуже зросла вартість оренди житла. Більшість власників квартир не хочуть здавати житло на тривалий термін для місцевих, бо їм вигідніше здати його на тиждень туристам через Airbnb і заробити ті самі гроші.

Мінімальна зарплата на Тенеріфе становить близько 1000 євро, а вартість оренди часто стартує від 1100 євро.

Місцеві просто не можуть дозволити собі платити цю оренду. Дехто живе просто в автомобілях при готелях, бо навіть готелі не можуть виділити їм кімнати,

– розповіла Олена.



На Тенеріфе існує проблема з заторами / Фото Олени Литвин для 24 Каналу

Як на протести реагує місцева влада?

Місцева влада не в захваті від протестів мешканців, адже саме туризм формує економіку острова. Мер Сан-Мігеля-де-Абони Артуро Гонсалес навіть заявив таке: "Коли у нас є корова, що дає молоко, треба про неї дбати, а не знецінювати її". Чиновник мав на увазі туристичну економіку, пише Canarian Weekly.

Водночас президент регіону Канарських островів Фернандо Клавіхо визнає проблему. Він підтримав ідею посилення регулювання готельної забудови та короткострокових оренд. Одне рішення вже є – з 2026 року для туристів введуть екоподаток за відвідування парку "Тейде", а гроші підуть на охорону довколишнього середовища.

Чому деякі туристи відмовляються від відпочинку на Канарах?

Хоч Тенеріфе залишається популярним туристичним напрямком і щороку його відвідує рекордна кількість людей, та дехто таки відмовляється сюди їхати. Коли острів охопили протести, відпочивальники з Великої Британії бідкалися, що від колишньої гостинності на Тенеріфе не залишилося й сліду.

50-річна британка Ліанн Дейлі приїжджала на Канари ще з 18 років, але цього року вона остаточно вирішила більше ніколи сюди не повертатися. Жінка зазначила, що "Канари вже не ті".