Шотландія відома суворими краєвидами, озерами, гірськими долинами та островами з майже незайманою природою. З посиланням на The Times розповідаємо про найкрасивіші місця країни, які радять відвідати всім мандрівникам.

Дивіться також Забудьте про Капрі: цей острів в Італії кращий, дешевший і майже без туристів

Де у Шотландії побачити пляжі, гори та стародавні острови?

До рейтингу увійшов острів Iona – невелика ділянка суші біля острова Малл, відома як місце паломництва, старовинним абатством і пляжами з білим піском. Однією з найефектніших локацій назвали північно-західне узбережжя Шотландії. Тут проходить знаменитий маршрут North Coast 500, а туристів приваблюють скелі, дикі бухти та широкі піщані пляжі біля Cape Wrath.

У список також потрапив регіон Big Tree Country, відомий своїми старими лісами, оглядовими майданчиками та осінніми пейзажами над озером Лох-Таммел. Назву місцевість отримала завдяки гігантським хвойним насадженням, зокрема дугласіям, які у 19 столітті допоміг поширити ботанік David Douglas, розповідає National Trust for Scotland.

Однією з головних природних локацій тут вважають The Hermitage – мальовничий ліс із високими деревами, кам'яним мостом через річку Браан та прогулянковими маршрутами. Особливо популярне це місце восени, коли ліси вкриваються яскравими барвами.



Big Tree Country / фото National Trust for Scotland

Серед природних див країни відзначили The Great Glen – величезну долину, яка простягається через усю Шотландію. Саме тут розташоване Loch Ness та гора Ben Nevis – найвища вершина Британії.

Дивіться також Це місце називають "дзеркалом світу": де розташована найбільша соляна рівнина світу

До переліку увійшов і віддалений півострів Knoydart, куди складно дістатися автомобілем. Його цінують за дику природу, гори та можливість побачити китів, дельфінів та орлів. Також згадали узбережжя Argyll and Bute з численними затоками, каналами та островами, маршрут Heart 200 через центральну частину країни, романтичний Isle of Skye з туманними горами, регіон The Borders із пагорбами та абатствами, а також острови Lewis and Harris, відомі бірюзовою водою та білосніжними пляжами.



Півострів Knoydart / фото Вікіпедії

