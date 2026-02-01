Контент-мейкерка Еллі Вітбі наважилася вирушити на один із найзагадковіших островів Шотландії – Грюінард, доступ до якого десятиліттями був суворо заборонений через небезпечні військові експерименти часів Другої світової війни, розповідається в Express.

Чому острів Грюінард десятиліттями був закритий для людей?

Острів, розташований біля північно-західного узбережжя країни, отримав моторошне прізвисько "острів сибірської виразки". Саме тут у 1940-х роках британські вчені таємно тестували біологічну зброю, заражаючи територію спорами смертельно небезпечної бактерії Bacillus anthracis.



Подорож дівчини до острова / EllieMarieTV / YouTube

За словами Еллі, подорож була водночас захопливою і страшною. Під час спілкування з місцевими, вона почула численні чутки про секретні урядові операції та масову загибель худоби на материку, яку пов'язували з випробуваннями. Зрештою блогерці вдалося знайти чоловіка, який погодився перевезти її на острів.

Я все життя боялася мікробів, а тепер пливу на острів сибірської виразки. Мій терапевт або пишався б мною, або був би в шоці,

– розповідає дівчина.

На острові Еллі пробула недовго. Висадившись неподалік печер, вона переконалася, що легенди про бункери та підземні лабораторії не підтвердилися, однак вирішила не ризикувати і швидко залишила небезпечне місце.

Відомо, що експерименти на Грюінарді тривали до 1943 року. Спори сибірської виразки залишалися активними в ґрунті десятиліттями, через що острів був закритий для відвідування та навіть вилучений з деяких карт – через побоювання, що терористи можуть використати його для отримання зразків бактерій.



Острів Грюінарді / фото The Sun

Упродовж десятиліть після завершення Другої світової війни влада намагалася очистити острів за допомогою хімічної обробки та контрольованих підпалів. Однак ці заходи виявилися малоефективними, пише BBC. Під час перевірок, проведених у 1971 році, з'ясувалося, що хоча на поверхні території спор сибірської виразки вже не фіксували, небезпечні бактерії все ще зберігалися у ґрунті.

Лише у 1990 році британський уряд офіційно оголосив острів безпечним, завершивши майже півстолітній карантин. Попри це, Грюінард і досі вважається одним із наймоторошніших місць у Європі з темною та тривожною історією.

