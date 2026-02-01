Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.

Які існують європейські пам'ятки, де туристам найлегше заблукати?

Подорож до нового міста – це завжди трохи випробування: незнайомі дороги, інша мова, натовпи туристів і постійна боротьба з навігацією. І хоча деякі напрямки здаються інтуїтивно зрозумілими, інші здатні легко збити з пантелику навіть досвідчених мандрівників.

Рибальський бастіон (Угорщина) / фото Canva

Експерти з подорожей сервісу SIXT ride проаналізували 50 найпопулярніших туристичних локацій Європи та з'ясували, де відпочивальники найчастіше губляться. Дослідження враховувало рівень заторів, кількість відвідувачів і стабільність мобільного зв'язку:

Рибальський бастіон (Угорщина) – різке зростання популярності та постійні затори ускладнюють доступ до пам'ятки.

– різке зростання популярності та постійні затори ускладнюють доступ до пам'ятки. Блакитна мечеть і Свята Софія (Туреччина) – щільний трафік Стамбула та натовпи туристів часто призводять до плутанини.

– щільний трафік Стамбула та натовпи туристів часто призводять до плутанини. Музей Лувр (Франція) – гігантські масштаби музею перетворюють відвідування на справжній лабіринт.

Лувр щороку відвідують майже 9 мільйонів туристів, пише Espace presse du musee du Louvre. Навіть, якщо поділити цю цифру на кількість днів у році, виходить, що музей у середньому приймає близько 25 тисяч відвідувачів щодня.

Замок Буда (Угорщина) – підземні ходи та заплутана структура району легко вводять в оману.

Замок Буда (Угорщина) / фото Canva

Лондонські пам'ятки – Біг-Бен, Тауер і Букінгемський палац потерпають від заторів і напливу туристів.

– Біг-Бен, Тауер і Букінгемський палац потерпають від заторів і напливу туристів. Площа Святого Петра (Ватикан) – простора, але складна для орієнтації через великі скупчення людей.

– простора, але складна для орієнтації через великі скупчення людей. Староміська площа Праги – мережа вузьких брукованих вуличок і високий туристичний трафік роблять прогулянки непростими.

Експерти радять планувати маршрути заздалегідь, завантажувати офлайн-карти та закладати додатковий час на пересування – це допоможе зберегти нерви й не втратити дорогоцінні години відпустки.

Які є ще популярні локації для туристів?