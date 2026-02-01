Цікава для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Daily Mail.
Які існують європейські пам'ятки, де туристам найлегше заблукати?
Подорож до нового міста – це завжди трохи випробування: незнайомі дороги, інша мова, натовпи туристів і постійна боротьба з навігацією. І хоча деякі напрямки здаються інтуїтивно зрозумілими, інші здатні легко збити з пантелику навіть досвідчених мандрівників.
Рибальський бастіон (Угорщина) / фото Canva
Експерти з подорожей сервісу SIXT ride проаналізували 50 найпопулярніших туристичних локацій Європи та з'ясували, де відпочивальники найчастіше губляться. Дослідження враховувало рівень заторів, кількість відвідувачів і стабільність мобільного зв'язку:
- Рибальський бастіон (Угорщина) – різке зростання популярності та постійні затори ускладнюють доступ до пам'ятки.
- Блакитна мечеть і Свята Софія (Туреччина) – щільний трафік Стамбула та натовпи туристів часто призводять до плутанини.
- Музей Лувр (Франція) – гігантські масштаби музею перетворюють відвідування на справжній лабіринт.
Лувр щороку відвідують майже 9 мільйонів туристів, пише Espace presse du musee du Louvre. Навіть, якщо поділити цю цифру на кількість днів у році, виходить, що музей у середньому приймає близько 25 тисяч відвідувачів щодня.
- Замок Буда (Угорщина) – підземні ходи та заплутана структура району легко вводять в оману.
Замок Буда (Угорщина) / фото Canva
- Лондонські пам'ятки – Біг-Бен, Тауер і Букінгемський палац потерпають від заторів і напливу туристів.
- Площа Святого Петра (Ватикан) – простора, але складна для орієнтації через великі скупчення людей.
- Староміська площа Праги – мережа вузьких брукованих вуличок і високий туристичний трафік роблять прогулянки непростими.
Експерти радять планувати маршрути заздалегідь, завантажувати офлайн-карти та закладати додатковий час на пересування – це допоможе зберегти нерви й не втратити дорогоцінні години відпустки.
Які є ще популярні локації для туристів?
Ми вже розповідали про 5 найкращих локацій Європи, які варто відвідати кожному туристу. Наприклад, Cadini di Misurina, Італія – це гірський масив у Доломітових Альпах, поблизу озера Мізуріна. Це один із найвідоміших маршрутів серед туристів і фотографів завдяки панорамним стежкам і спостережним майданчикам із видом на Tre Cime di Lavaredo.
Або ж, дізнайтесь про популярні туристичні місця, які не такі вже й класні, як здається. Одним із них є Стоунгендж – це доісторична пам'ятка, яка розташована у Великій Британії. Хоч майже 9-метрові камені і викликають захоплення, та багато туристів залишаються розчарованими після відвідин цього місця.