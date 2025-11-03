На думку тревел-блогерки Jane.prorvina, саме ці країни здатні по-справжньому зачарувати кожного мандрівника. Читайте нижче всі деталі від 24 Каналу.

Які країни Європи обов'язково варто відвідати?

1. Cadini di Misurina, Італія

Гірський масив у Доломітових Альпах, поблизу озера Мізуріна. Це один із найвідоміших маршрутів серед туристів і фотографів завдяки панорамним стежкам і спостережним майданчикам із видом на Tre Cime di Lavaredo. Найкраще місце для походів, альпінізму й зйомки світанків, коли скелі набувають рожевого відтінку.

Які країни Європи варто відвідати кожному мандрівнику: дивитись відео

2. Vatnajökull, Ісландія

Найбільший льодовик Ісландії, що займає близько 8 відсотків території країни. Під товщею льоду приховані активні вулкани, а поруч розташований однойменний національний парк. Тут можна побачити блакитні крижані печери, водоспади, чорні пляжі та льодовикові лагуни, зокрема знамениту Jökulsárlón.

3. Praia da Adraga, Португалія

Пляж розташований неподалік Сінтри, серед високих скель узбережжя Атлантики. Відомий своєю дикою красою, печерами та арками, які формуються під дією хвиль. Вода тут прохолодна, але краєвид один із найефектніших у Європі, особливо під час відпливу.

Praia da Adraga, Португалія / фото Getty

4. Острів Flores, Португалія

Один із дев'яти островів Азорського архіпелагу, що входить до списку ЮНЕСКО, як біосферний заповідник. Flores приваблює безліччю водоспадів, кришталевими озерами у кратерах вулканів і зеленими ландшафтами, де практично немає великих туристичних комплексів: лише природа та тиша.

5. Etretat, Франція

Містечко на півночі Франції в регіоні Нормандія, відоме своїми вапняковими скелями, серед яких знамениті арки Falaise d'Aval і Falaise d'Amont. Вони підіймаються над Ла-Маншем на висоту до 70 метрів і стали символом узбережжя. Це місце часто з'являється на полотнах художників та у фільмах завдяки своїй унікальній формі берегової лінії.

Etretat, Франція / фото DepositPhotos

Що ще відвідати у Європі?

1. Озеро Гарда, Італія

Як пише CondeNastTraveller, це місце справжня оаза спокою, де життя сповільнюється. Тут хочеться прокидатися з видом на воду, снідати свіжими фруктами, читати книги на терасі та вечорами насолоджуватися пастою й вином у затишній територрії. Озеро Гарда – це ідеальне місце для тих, хто мріє про спокійний відпочинок серед італійських пейзажів.

2. Памуккале, Туреччина

Одне з найвражаючих природних див світу. Білі травертинові тераси, наповнені гарячою мінеральною водою, створюють ілюзію "застиглого водоспаду". Після купання у цих природних басейнах варто вирушити до Фетхіє, де бірюзове море зустрічається з ароматом сосен.

Памуккале, Туреччина / фото Вікіпедії

3. Посітано, Італія

Справжня казка на узбережжі Амальфі. Яскраві будинки спускаються до моря, вузькі вулички пахнуть кавою та лимонами, а з балконів відкривається краєвид, від якого перехоплює подих. Це місце, де хочеться насолоджуватися кожною миттю: від ранкового капучино до вечірньої пасти під шум хвиль.

Які країни вибрати для відпочинку?