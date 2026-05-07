Видання Travel Off Path проаналізувало рівень безпеки в різних куточках світу і назвало 5 віддалених, але цілком безпечним для мандрівників країн.

Які маловідомі країни безпечні для туристів?

Парагвай. Туристи часто оминають цю країну, бо вона не має виходу до моря, на відміну від сусідніх Бразилії та Аргентини. Але ті мандрівники, які все ж таки відкрили для себе Парагвай, зауважили високий рівень безпеки. Насильницькі злочини проти туристів тут трапляються надзвичайно рідко. Туристи з західних країн зізналися, що під час подорожей Парагваєм весь час почувалися у цілковитій безпеці. До речі, саме тому багато людей, які працюють онлайн, приїжджають у Парагвай на кілька місяців.



Річка Парана у Парагваї / Фото Depositphotos

Монголія. Ця країна стане ідеальним варіантом для туристів, які хочуть втекти з гамірних міст і відчути свободу у безкраїх степах. Деяких мандрівників лякають незаселені простори Монголії, але в реальності тут на них чекають гостинні кочові народи. Якщо ви з'явитеся у юрті, вас вважатимуть почесним гостем і всіляко намагатимуться догодити.

Бутан. Тут усім туристам буквально гарантують безпеку. Річ у тому, що потрапити у цю віддалену країну посеред Гімалаїв можна лише у супроводі гіда. Відповідно, це одразу мінімізує шанси, що турист "поверне не в той район". Крім того, іноземці мають платити збір за сталий розвиток у розмірі 100 доларів за ніч, а тому бюджетних туристів тут не побачиш.

Бутан – абсолютно безпечна країна / Фото Depositphotos

Узбекистан. У більшості людей Центральна Азія точно не асоціюється з безпечним регіоном, однак Узбекистан все змінює. Туристи, які останнім часом подорожували цією країною, були вражені рівнем безпеки. Навіть жінки, які мандрували соло, говорили про відсутність вуличних домагань і порядок у громадському транспорті. Мешканці Узбекистану дуже гостинні і хочуть, щоб гості їхньої країни були ситі і в безпеці.

Палау. Це та країна, у якій здається ніби всесвіт існує лише для вас. Палау складається з 250 віддалених островів у Тихому океані, які щодня відвідує лише 200 туристів. Країна проводить сувору екологічну політику і зобов'язую всіх іноземців підписатися під тим, що під час свого перебування вони дбатимуть про довкілля Палау. Усе це робить Палау безпечним райським куточком.

Які країни світу є найбезпечнішими?

За даними World Population Review, найбезпечнішими країнами світу є:

Ісландія, Ірландія, Нова Зеландія, Австрія, Швейцарія.

