Багато туристів хоча б раз стикалися з ситуацією, коли на території готелю, басейну чи пляжу всі шезлонги ніби зайняті, але людей на них немає. Замість відпочивальників є лише рушники, сумки чи інші речі, які "бронюють" місця на цілий день. Через таку практику один із туристів вирішив не миритися з ситуацією і подав позов до суду на туроператора, розповідає BBC. Ба більше, він отримав компенсацію за зіпсований відпочинок.

Як турист відсудив у туроператора компенсацію за постійно зайняті шезлонги?

Німецький турист виграв компенсацію понад 900 євро після того, як під час сімейної відпустки в Греції не зміг нормально користуватися шезлонгами біля басейну через масове "бронювання рушниками". Чоловік відпочивав на острові Кос у 2024 році разом із дружиною та двома дітьми.

За його словами, щодня доводилося витрачати близько 20 хвилин на пошук вільного місця біля басейну, навіть якщо сім'я приходила дуже рано – близько 06:00. Він подав позов до туроператора, заявивши, що система "резервування" шезлонгів рушниками зробила відпочинок значно гіршим.

Німецький турист виграв компенсацію понад 1000 євро / фото Canva

Суд у німецькому Ганновері став на його бік і визнав, що пакетний тур був "недостатньо організованим" через відсутність контролю за доступом до лежаків. Судді зазначили, що хоча туроператор не керує самим готелем, він має забезпечити "розумне співвідношення" кількості шезлонгів до кількості гостей. У результаті сім'я отримала додаткову компенсацію близько 986 євро.

Чи є законним заздалегідь "бронювати" шезлонги?

Готелі можуть забороняти так зване "бронювання" шезлонгів рушниками та іншими речами і це часто прямо прописується у внутрішніх правилах закладу. За словами експерта із туристичного права Росбеха Карімі, адміністрація має повне право встановлювати політику "без резервування" біля басейнів і зон відпочинку:

Так, звичайно, готель може це заборонити. Він має повне право включити таке правило у свою операційну політику. Ця практика більше не є винятком, а часто нормою,

– пояснюється у звіті туристичного сайту FVW для видання Tornosnews.

У таких випадках працівники готелю зазвичай прибирають речі з шезлонгів, які довго залишаються порожніми. Якщо місце не використовується приблизно 30 хвилин, рушники та особисті речі можуть перенести до спеціальної зони зберігання, а гостей просять обрати інший вільний шезлонг.

Втім, практика не завжди працює насправді. Одна зі судових справ у Німеччині показала, що навіть наявність правил не гарантує їх виконання. Туристи, які відпочивали на Родосі, поскаржилися, що готель формально забороняв "бронювання", але фактично не контролював дотримання цього правила. У результаті більшість шезлонгів залишалися зайнятими речами без людей, і відпочивальники не могли ними скористатися протягом дня.

Суд визнав це "дефектом подорожі" та зобов'язав виплатити компенсацію близько 15 відсотків вартості проживання, що становило приблизно 320 євро. Водночас сама по собі нестача шезлонгів не завжди є порушенням. Готелі не зобов'язані забезпечувати окреме місце для кожного гостя одночасно. Важливо лише, щоб їх кількість була "розумною" і відповідала місткості комплексу.

Для туристів це означає просте правило: перед бронюванням варто перевіряти політику готелю щодо шезлонгів. Якщо заборона існує, гості мають право очікувати, що її дотримуватимуться. У протилежному випадку вони можуть звертатися до адміністрації або туроператора – і навіть вимагати компенсацію, якщо відпочинок був суттєво зіпсований.

Про які заборони варто знати туристам в інших країнах?

Перед відвідуванням нової локації варто ознайомитися не лише з мовними та культурними особливостями, а й про заборони в інших країнах. Наприклад, в Об'єднаних Арабських Еміратах заборонено фотографувати урядові будівлі та військові об'єкти. Біля них туристам краще навіть не затримуватися.

Мандрівникам, які відвідують Грецію, слід обрати правильне взуття, коли вони захочуть відвідати історичні пам'ятки. З 2009 року високі підбори заборонені в Афінах, зокрема в межах Акрополя, та біля театру Епідавра. А на Мальдівах за межами курортних островів та на пляжах, де здебільшого відпочивають місцеві, не можна бути відкрито одягненими.