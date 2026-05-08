Через оптическую иллюзию возникает впечатление, будто водоем "зависла" над Атлантическим океаном, пишет Travel + Leisure.

Читайте также Без туристов и очередей: 90% людей не знают об этом месте возле озера Комо

Почему это место такое впечатляющее?

Озеро расположено на острове Вагар, который входит в состав архипелага из 18 островов между Исландией и Шотландией. Оно лежит среди холмов, переходящих в отвесные скалы и открывающих виды на океан.

Но самое интересное начинается тогда, когда смотреть на озеро под правильным углом. Тогда создается эффект, будто оно расположено значительно выше уровня моря. Поэтому его часто называют "озером над океаном".

На самом деле вода из озера стекает в Атлантику, но особенность ландшафта и оптическая иллюзия полностью создают другие впечатления.

Невероятное зрелище: смотрите видео

Подобные визуальные иллюзии можно сравнить с таким природным явлением как огненный эффект водопада Хвостик в Йосемити или искаженное восприятие пространства на солончаках Салар-де-Уюни.

Что еще можно увидеть рядом?

На одном из концов озера расположен водопад Бьосдалафоссур, который спадает со скалы прямо в сторону океана, создавая впечатление природного "бескрайнего бассейна". Рядом также можно увидеть морской хребет Гейтускорадрангур, который добавляет еще большей драматичности.

Подъем к смотровым точкам занимает примерно 45 – 60 минут и ведет к горе Треланипа. Тропа считается относительно легкой, но за проход здесь предусмотрена плата.

Место расположено неподалеку от аэропорта Вагар, а начало маршрута находится рядом с деревней Мидвагур, что делает его достаточно доступным для посетителей.

Почему стоит наведаться в Исландию?

Исландия – это прекрасное место для наблюдения за китами, особенно в летнее время, пишет The Times. Лучшие условия в районе Вестфьордов, где можно увидеть горбатых китов, малых полосатиков и даже косаток.

Кроме китов, в этих водах встречаются тюлени, дельфины и много морских птиц, среди которых тупики и кайры. Иногда даже есть шанс увидеть синего кита – самого большого животного обитателя планеты.

Что еще стоит прочитать?

Будапешт, Порту, Сопот, Пелопоннес и Вена становятся популярными альтернативами для туристов вместо Рима и Парижа. Эти города предлагают уникальные культурные и исторические впечатления по более доступным ценам и без толп туристов.

Из-за изменения курса валюты отдых в Турции стал более доступным, особенно для европейцев. Рекомендуется посетить такие места, как остров Сулуада, Измир, Цистерна Базилика, Большая мечеть Айя-София, Голубая мечеть, Гранд-базар и Памуккале.