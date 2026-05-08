Пользовательница тиктока @angelbossyi рассекретила одно место на озере Комо, о котором не знают туристы. Здесь нет толп, но есть настолько красивая природа, что сложно отвести взгляд.

Читайте также Здесь нет угрозы: 5 отдаленных стран, которые на самом деле абсолютно безопасны для туристов

Что это за уникальное место на озере Комо?

Туристы в основном едут в красивые атмосферные городки Белладжо или Варенна на берегу озера Комо. Здесь есть те же роскошные виллы с цветущими садами и впечатляющей архитектурой. Кстати, ранее на вилле Cipressi в городе Варенна украинка простояла 3 часа в очереди, чтобы сделать фото на фоне популярных ворот, которые открываются на озеро.

Большинство даже не знают, что озеро Комо можно увидеть с высоты птичьего полета – не только его, но и впечатляющие горы и скалы вокруг. Для этого надо ехать в город Лекко в юго-восточной части озера. Уже здесь за 7,5 евро можно подняться на фуникулере на вершину Пьяни-д-Эрна.

Здесь облака буквально касаются скал, а от видов перехватывает дыхание. Тишина, величественные горы, панорама на озеро и город далеко внизу. Здесь можно почувствовать настоящую нетуристическую Италию,

– рассказала туристка.

Зимой на вершине можно покататься на лыжах, а летом – погулять между скал.

Украинка показала удивительную локацию у озера Комо: видео

Что известно о городке Лекко возле озера Комо?

Как пишет Lake Como Travel, в Лекко нет такой роскошной архитектуры, как в более популярных городках вокруг озера, но здесь очень красивые виды на горы. Вершины добавляют озеру Комо еще больше величия и могущества.

Само Лекко более аутентичное и с меньшим количеством туристов. Здесь есть комфортные пляжи, где можно искупаться и позагорать в жаркий день, исторический центр, набережная с красивыми видами и много возможностей для пеших прогулок местностью.

Где расположен город Лекко: карта

Что еще интересного увидеть в Италии?

Итальянский город Тропеа на берегу Тирренского моря признали одним из двух самых модных городов для путешествия этим летом. Он напоминает Позитано до того как этот курорт окружили круизные лайнеры. В Тропеа дома возвышаются на скале, которая буквально обрывается на берегу. В этом колоритном и очень живописном городе в основном отдыхают местные, а потому для туристов это прекрасная возможность окунуться в итальянскую культуру.

Город Перуджа в Италии, о котором большинство туристов никогда не слышали, – это спокойная альтернатива переполненным направлениям. И лучше, что в мае его можно увидеть всего за 2054 гривны – именно столько стоят билеты на самолет из Кракова и обратно.