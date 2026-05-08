Користувачка тіктоку @angelbossyi розсекретила одне місце на озері Комо, про яке не знають туристи. Тут нема натовпів, але є настільки красива природа, що складно відвести погляд.

Що це за унікальне місце на озері Комо?

Туристи здебільшого їдуть у красиві атмосферні містечка Белладжо або Варенна на березі озера Комо. Тут є ті самі розкішні вілли з квітучими садами та вражаючою архітектурою. До речі, раніше на віллі Cipressi у місті Варенна українка простояла 3 години в черзі, щоб зробити фото на фоні популярних воріт, які відкриваються на озеро.

Більшість навіть не знають, що озеро Комо можна побачити з висоти пташиного польоту – не тільки його, а й вражаючі гори та скелі довкола. Для цього треба їхати у місто Лекко у південно-східній частині озера. Вже тут за 7,5 євро можна піднятися фунікулером на вершину П'яні-д-Ерна.

Тут хмари буквально торкаються скель, а від краєвидів перехоплює подих. Тиша, величні гори, панорама на озеро і місто далеко внизу. Тут можна відчути справжню нетуристичну Італію,

– розповіла туристка.

Взимку на вершині можна покататися на лижах, а влітку – погуляти поміж скель.

Що відомо про містечко Лекко біля озера Комо?

Як пише Lake Como Travel, у Лекко нема такої розкішної архітектури, як у більш популярних містечках довкола озера, але тут є дуже красиві види на гори. Вершини додають озеру Комо ще більше величі та могутності.

Саме Лекко більш автентичне та з меншою кількістю туристів. Тут є комфортні пляжі, де можна покупатися і позасмагати у спекотний день, історичний центр, набережна з красивими краєвидами і багато можливостей для піших прогулянок місцевістю.

Що ще цікавого побачити в Італії?

Італійське місто Тропеа на березі Тірренського моря визнали одним з двох наймодніших міст для подорожі цього літа. Воно нагадує Позітано до того як цей курорт оточили круїзні лайнери. У Тропеа будинки височіють на скелі, яка буквально обривається на березі. У цьому колоритному і дуже мальовничому місті здебільшого відпочивають місцеві, а тому для туристів це чудова можливість зануритися в італійську культуру.

Місто Перуджа в Італії, про яке більшість туристів ніколи не чули, – це спокійна альтернатива переповненим напрямкам. Та найкраще, що в травні його можна побачити всього за 2054 гривні – саме стільки коштують квитки на літак з Кракова і назад.